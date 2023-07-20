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Белгородская «Пчёлка» пытается взыскать деньги за посаженную на чужом участке пшеницу

20 июля 2023, 11:19
Фото: 1MI
Пшеница
ООО «Пчёлка», принадлежащее Андрею Потрясаеву, племяннику экс-мэра Белгорода Василия Потрясаева, пытается добиться пересмотра отклонённого к компании «Курск-Агро» иска. Дело в том, что последняя собрала на своём участке урожай пшеницы, высаженный ранее «Пчёлкой».
Сюжет
Суд

ООО «Пчёлка» обратилось в Арбитражный суд Курской области с исковым заявлением: с учётом уточнённых данных компания просила взыскать с ООО «Курск-Агро» порядка 21,7 млн рублей. Деньги якобы должны послужить выплатой за собранный урожай пшеницы, говорится в постановлении кассационной инстанции по проверке законности судебных актов Арбитражного суда Центрального округа.

ООО «Пчёлка» зарегистрировано в селе Новосёловка Первая Ивнянского района в 2005 году. Сфера деятельности компании — выращивание зерновых, кроме риса, зернобобовых культур и семян масличных культур. Её гендиректор — Андрей Потрясаев.

Арбитражный суд Курской области в августе прошлого года иск удовлетворять отказался. Тогда «Пчёлка» обратилась в вышестоящий суд с просьбой пересмотреть итоговое решение судьи.

В постановлении говорится, что в 2008 году участники деловой собственности заключили
договор аренды: по его условиям компании «Обоянское агрообъединение» на пятнадцать лет передавали в пользование находящийся в общей долевой собственности земельный участок в Курской области.

Затем, в 2015 году, «в порядке перенайма» права и обязанности передали «Курск-Агро». Начался передел общей земли: закончилось всё тем, что курская компания потребовала от «Пчёлки» освободить ряд земельных участков.

«Пчёлка» же, зная о «законных притязаниях ООО „Курск-Агро“ на использование для сельскохозяйственного производства арендуемых земельных участков», осенью 2020 года посеяла на них пшеницу. Через год его собрал владелец участков — «Курск-Агро».

Компании Потрясаева это не понравилось: были попытки подать на курян в полицию, но дело возбуждать отказались. В суде на сторону «Пчёлки» также не встали, а иск компании отклонили. Осталась без удовлетворения и кассационная жалоба.

Кассационная жалоба не содержит каких-либо доводов, которые бы могли повлечь отмену оспариваемых судебных актов.
определение суда

Таким образом, решение Арбитражного суда Курской области также осталось без изменений.

Отметим, что ранее «Курск-Агро» требовало с потрясаевской «Пчёлки» 22,7 млн рублей. Ответчик, по мнению истца, должен заплатить эту сумму за «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам аренды».

Курская компания требует с «Пчёлки» племянника экс-мэра Белгорода 22 млн рублей
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