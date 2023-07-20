Белгородец продаёт икону, уцелевшую после революции и жёстких обстрелов Шебекино

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
На сайте объявлений на продажу выставили старинную икону. Как указывает автор объявления, икона из храма в Переславле-Залесском, её вынесли прихожане после революции.
Сегодня уже моя семья её вывозит из Шебекино, где был совершён самый жестокий обстрел города.
указывает продавец
Также автор объявления добавляет, что икону сделал неизвестный мастер: возможно, ей понадобится реставрация. Стоимость иконы оценили в 5 млн рублей.
Кроме того, на сайте объявлений мы наткнулись на продажу картины на папирусе. Её планируют продать за 140 тыс. рублей. Ночью картина светится с подписью художника, указал автор объявления.