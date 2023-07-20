Белгородец продаёт икону, уцелевшую после революции и жёстких обстрелов Шебекино

Белгородец продаёт старинную икону за 5 млн рублей

Икону выставили на продажу на сайте объявлений. Продавец указывает, что это работа неизвестного мастера, её вынесли прихожане из храма в Переславле-Залесском после революции. Сейчас работу вывозят уже из Шебекино.

Сюжет Роскошь