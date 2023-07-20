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Белгородец продаёт икону, уцелевшую после революции и жёстких обстрелов Шебекино

20 июля 2023, 11:30
Фото: 1MI

Белгородец продаёт старинную икону за 5 млн рублей

Икону выставили на продажу на сайте объявлений. Продавец указывает, что это работа неизвестного мастера, её вынесли прихожане из храма в Переславле-Залесском после революции. Сейчас работу вывозят уже из Шебекино.
Сюжет
Роскошь

На сайте объявлений на продажу выставили старинную икону. Как указывает автор объявления, икона из храма в Переславле-Залесском, её вынесли прихожане после революции.

Сегодня уже моя семья её вывозит из Шебекино, где был совершён самый жестокий обстрел города.
указывает продавец

Также автор объявления добавляет, что икону сделал неизвестный мастер: возможно, ей понадобится реставрация. Стоимость иконы оценили в 5 млн рублей.

Старинная икона Старинная икона
Старинная икона Старинная икона
Старинная икона
Фото: Авито

Кроме того, на сайте объявлений мы наткнулись на продажу картины на папирусе. Её планируют продать за 140 тыс. рублей. Ночью картина светится с подписью художника, указал автор объявления.

Фото: Авито
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#Икона#Продажи#Объявления#Общество#Роскошь#Белгородская область#Алина Харина
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