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Жителей Шебекино будут возить на работу из Белгорода

19 июля 2023, 15:52
Фото: Bel.ru
Во время прямого эфира 19 июля глава Шебекинского округа Владимир Жданов ответил на вопрос местной жительницы о том, как людям, живущим в ПВР, добираться на работу в Шебекино.
Сюжет
Пвр

С вопросом к Владимиру Жданову обратилась Ирина, живущая на улице Железнодорожной, 2. На время восстановления дома после обстрелов собственников квартир поселят в ПВР за пределами округа. И людей волнует резонный вопрос: как добираться на работу в Шебекино, если нет машины?

Если вы будете размещаться вне города, вне муниципалитета, то мы будем организовывать транспорт и будем обеспечивать доставку из Белгорода в Шебекино и обратно. Всё это берём на себя.
Владимир Жданов, глава администрации Шебекинского округа

Напомним, сегодня днём Жданов также разъяснил, почему жителям Шебекинского округа перестали выдавать гуманитарную помощь. По словам чиновника, гумпомощь людям выдавали потому, что они не имели возможности сходить в привычный магазин или аптеку, так как из вывезли из-за обстрелов.

Сейчас в муниципалитете заработали супермаркеты и аптеки, вновь запущены большинство предприятий, и надобность в выдаче гуманитарной помощи отпала. Её продолжат получать лишь многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами.

Гуманитарную помощь начали выдавать только двум категориям шебекинцев
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#Артем Черненко#Шебекинский горокруг#Белгородская область#Владимир Жданов#Пункты ПВР#Общество#Подвоз#Пвр
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