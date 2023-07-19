Жителей Шебекино будут возить на работу из Белгорода

С вопросом к Владимиру Жданову обратилась Ирина, живущая на улице Железнодорожной, 2. На время восстановления дома после обстрелов собственников квартир поселят в ПВР за пределами округа. И людей волнует резонный вопрос: как добираться на работу в Шебекино, если нет машины?