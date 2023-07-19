Вячеслав Гладков рассказал о поставке вакцин от кори в Белгородскую область

Напомним, в начале июля также стало известно о том, что в Белгородской области нет прививок от менингита. Потребность в них возникла после вспышки заболевания в Екатеринбурге. Но при этом в регионе есть препарат для лечения уже заражённых менингитом людей. Губернатор выразил надежду на то, что они региону не понадобятся.