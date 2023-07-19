Вячеслав Гладков рассказал о поставке вакцин от кори в Белгородскую область

Posted Сегодня, 18:39
Published Сегодня, 18:39
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
«Невозможно сделать прививку маленькому ребёнку в поликлинике. Говорят, что вакцины в области нет, будет не раньше сентября», — сетует белгородка Ирина.
Ранее женщине отвечал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Он рассказал, что вакцины от кори и краснухи привозят в регион за счёт средств федерального бюджета и плановая поставка ожидается лишь в четвёртом квартале 2023 года.
Этот ответ активную молодую маму не удовлетворил, поэтому вечером на её обращение отвечал уже сам губернатор. По словам Вячеслава Гладкова, по федеральному плану прививок поставка вакцин от кори, краснухи и паротита в Белгородскую область ожидается в сентябре.
Здесь некого ругать, это те решения, которые приняты на федеральном уровне. Но на всякий случай дал поручение контрольному управлению, поднимут все документы, завтра мне доложат. Я уверен, что в сентябре вакцина будет поставлена, и вашим детям будет сделана эта прививка, не волнуйтесь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, в начале июля также стало известно о том, что в Белгородской области нет прививок от менингита. Потребность в них возникла после вспышки заболевания в Екатеринбурге. Но при этом в регионе есть препарат для лечения уже заражённых менингитом людей. Губернатор выразил надежду на то, что они региону не понадобятся.