Вакцина внезапно исчезла? Белгородцы возмущены отсутствием прививок против кори

Однако этот ответ женщину не удовлетворил. Она интересуется, как же так вышло, что регион на полгода остался без вакцин, когда ситуация по кори неспокойная. Белгородка переживает, как отдавать детей в детсад без этой прививки и почему она вдруг исчезла, хотя ранее её хватало на всех.