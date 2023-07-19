Вакцина внезапно исчезла? Белгородцы возмущены отсутствием прививок против кори

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Белгородцы возмущены отсутствием в регионе вакцин против кори. Они опасаются вспышки заболевания среди непривитых детей. Об этом люди пишут в комментариях на странице губернатора.
К Вячеславу Гладкову обратилась белгородка Ирина. Она поинтересовалась, как так вышло, что в регионе нет вакцин от кори, краснухи и паротита. Привить маленького ребёнка не получается. В поликлинике, с её слов, ответили, что придётся ждать до сентября. Также женщина обращалась к главе областного минздрава Андрею Иконникову, но результатов не дождалась.
«Почему наши дети остались без вакцины? Хотелось бы знать, как допустили, что область осталась без такой важной вакцины, почему несколько месяцев её не стоит ждать? И будет ли отвечать тот человек, который допустил такой казус, в случае, если произойдёт вспышка кори среди вынужденно непривитых детей?» — спросила белгородка.
Как привить ребёнка, женщина тоже не знает. Хотя сделать это нужно было ещё два месяца назад.
На обращение жительницы региона отреагировал Иконников.
Вакцины [от кори — прим. ред.] поступают централизованно за счёт средств федерального бюджета. Согласно государственным контрактам, поступление вышеуказанных вакцин планируется в четвёртом квартале 2023 года. Закупить дивакцину за счёт средств областного бюджета в настоящее время не представляется возможным, по отчётам поставщиков её поставка ожидается в четвёртом квартале.
Андрей Иконников, глава областного минздрава
Однако этот ответ женщину не удовлетворил. Она интересуется, как же так вышло, что регион на полгода остался без вакцин, когда ситуация по кори неспокойная. Белгородка переживает, как отдавать детей в детсад без этой прививки и почему она вдруг исчезла, хотя ранее её хватало на всех.
«Вопросов очень много. Много говорится о безопасности детей, а в итоге не можем даже нужной вакциной в потенциально опасный период обеспечить.
Цитируя губернатора Белгородской области Гладкова: „Просто песня“. Хотя хотелось бы процитировать про Соборную площадь, если честно», — сетует женщина.
В мае в Белгородской области корь подтвердили у девятимесячного ребёнка. Также заболевание выявили у ребёнка девяти лет, 22-летней девушки и 58-летней женщины. Прививку они, судя по всему, не делали — сведений об иммунизации не было. Случаи кори зафиксировали в Белгороде и Белгородском районе, Старом Осколе. Инфекцию белгородцы привезли из других регионов.
Ранее в Роспотребнадзоре напомнили главные признаки кори и рассказали об осложнениях. Среди самых опасных назвали слепоту, ушные инфекции, тяжёлые инфекции дыхательных путей.
Напомним также, что вспышку кори недавно обнаружили в соседней Курской области. Известно о 70 заболевших. Инфицированные не были привиты.