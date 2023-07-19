В СК опровергли информацию об изнасиловании сироты в белгородском общежитии

Ранее на странице губернатора белгородка Тамара Цветкова заявила, что в одном из общежитий региона якобы изнасиловали несовершеннолетнюю сироту. По словам женщины, пострадавшей девушке 17 лет и у неё задержка в развитии. Белгородка пыталась выяснить, в курсе ли сотрудники общежития о ситуации. Ей ответили, что всё произошло по обоюдному согласию.