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В СК опровергли информацию об изнасиловании сироты в белгородском общежитии

19 июля 2023, 13:31
Фото: 1MI
Факт насилия в отношении несовершеннолетней в ходе проверки не подтвердился. Однако все обстоятельства этого дела правоохранители установят, пишет Go31.
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Следком

В региональном следственном комитете опровергают информацию об изнасиловании несовершеннолетней сироты в общежитии техникума в Чернянском районе. Факт насилия в отношении девушки в ходе проверки не подтвердился. Тем не менее правоохранители установят все обстоятельства этого дела и оценят доводы заявительницы, которые она привела в соцсетях, пишет издание.

Ранее на странице губернатора белгородка Тамара Цветкова заявила, что в одном из общежитий региона якобы изнасиловали несовершеннолетнюю сироту. По словам женщины, пострадавшей девушке 17 лет и у неё задержка в развитии. Белгородка пыталась выяснить, в курсе ли сотрудники общежития о ситуации. Ей ответили, что всё произошло по обоюдному согласию.

Белгородка уверена, что дело пытались замять. Тем не менее после огласки техникум всё-таки направил заявление в полицию.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Чернянский район#Следком#Происшествия#Ск#Изнасилование#Правоохранители#Соцсети#Общежитие#Сирота#Техникум
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