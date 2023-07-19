В СК опровергли информацию об изнасиловании сироты в белгородском общежитии

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В региональном следственном комитете опровергают информацию об изнасиловании несовершеннолетней сироты в общежитии техникума в Чернянском районе. Факт насилия в отношении девушки в ходе проверки не подтвердился. Тем не менее правоохранители установят все обстоятельства этого дела и оценят доводы заявительницы, которые она привела в соцсетях, пишет издание.
Ранее на странице губернатора белгородка Тамара Цветкова заявила, что в одном из общежитий региона якобы изнасиловали несовершеннолетнюю сироту. По словам женщины, пострадавшей девушке 17 лет и у неё задержка в развитии. Белгородка пыталась выяснить, в курсе ли сотрудники общежития о ситуации. Ей ответили, что всё произошло по обоюдному согласию.
Белгородка уверена, что дело пытались замять. Тем не менее после огласки техникум всё-таки направил заявление в полицию.