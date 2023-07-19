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В Саратовской области цитрамон вошел в список лидеров продаж через онлайн-аптеки

19 июля 2023, 08:01
Фото: пресс-служба Здравсити
Согласно информации, предоставленной маркетплейсом здоровья «Здравсити», анальгетик цитрамон входит в список лидеров продаж через интернет-сервисы аптек в Саратовской области.

Цитрамон так популярен не только из-за своей эффективности, но также и по причине его бюджетной стоимости. Лекарство входит в число самых недорогих обезболивающих средств в России. На упомянутом онлайн-сервисе препарат продается по цене от 1,3 рубля за таблетку, пишет vzsar.ru.

Но медработники предостерегают: увлекаться цитрамоном — небезопасно, так как в ряде случаев препарат может навредить здоровью.

Среди множества альтернативных современных обезболивающих средств, представленных в аптеках, лечащий врач может выбрать и назначить пациенту самый эффективный в его случае препарат. В частности, на «Здравсити» представлено более тысячи наименований обезболивающих средств, порядка 300 из которых предлагаются в таблетированной форме. В список популярных комбинированных анальгетиков также вошли пенталгин, спазмалгон, андипал и прочие.

«Цитрамон несовместим с алкоголем из-за высокого риска желудочно-кишечных кровотечений. Поэтому прием этого препарата при головной боли в сочетании со спиртным чреват негативными последствиями. Лучше все-таки дождаться, когда пройдет опьянение, и только тогда выпить обезболивающее», — объяснила Елена Гордеева, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук.

Кроме того, цитрамон следует применять с большой осторожностью и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, предостерегают врачи. Кофеин, входящий в состав препарата, может спровоцировать развитие гипертонического криза у людей с повышенным артериальным давлением.

Цитрамон может оказывать отрицательное воздействие и на детский организм, поскольку ацетилсалициловая кислота в его составе при развитии вирусной инфекции способна вызывать нарушения со стороны нервной и дыхательной систем, а также повреждение тканей печени.

Елена Гордеева признает, что при невысокой стоимости цитрамон является действенным средством для купирования головной боли при однократном применении. «По силе эффекта у него практически нет конкурентов, если не брать в расчет более сильные наркотические анальгетики», — заявляет она.

Несмотря на это, эксперт не рекомендует регулярно принимать этот препарат, поскольку вещества в его составе в ряде случаев оказывают негативное влияние на жизненно важные функции и могут вызывать повреждение тканей внутренних органов. Когда приступы головной боли носят постоянный характер, следует обратиться к врачу для выяснения причины и назначения корректной терапии.

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