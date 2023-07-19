В Саратовской области цитрамон вошел в список лидеров продаж через онлайн-аптеки

Цитрамон так популярен не только из-за своей эффективности, но также и по причине его бюджетной стоимости. Лекарство входит в число самых недорогих обезболивающих средств в России. На упомянутом онлайн-сервисе препарат продается по цене от 1,3 рубля за таблетку, пишет vzsar.ru.