В Орле создадут отряд народной дружины по примеру Белгородской области

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
В Орловской области появился отряд народной дружины «Бригада Катукова». Соответствующее решение региональный оперштаб принял 19 июля. Предполагается, что дружинники помогут правоохранителям в обеспечении безопасности и правопорядка.
Подготовкой участников отряда займутся уже в ближайшее время, пишет издание. Заниматься дружинники будут на специальных площадках, которые оборудуют в регионе до конца июля. Добровольцев обучат основам боевой подготовки, обращению с оружием, оказанию медпомощи и навыкам ориентирования на местности.
Идею сформировать в неприграничном регионе народные дружины озвучили ветераны боевых действий, а также просто неравнодушные орловцы. Причём в качестве примера жители региона привели Белгородскую область.