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В Орле создадут отряд народной дружины по примеру Белгородской области

19 июля 2023, 14:22
Фото: 1MI

Отряд добровольной народной дружины «Бригада Катукова» появится в Орловской области

Соответствующее решение принял региональный оперштаб. В ближайшее время займутся спецподготовкой дружинников, сообщает «Орелtimes».

В Орловской области появился отряд народной дружины «Бригада Катукова». Соответствующее решение региональный оперштаб принял 19 июля. Предполагается, что дружинники помогут правоохранителям в обеспечении безопасности и правопорядка.

Подготовкой участников отряда займутся уже в ближайшее время, пишет издание. Заниматься дружинники будут на специальных площадках, которые оборудуют в регионе до конца июля. Добровольцев обучат основам боевой подготовки, обращению с оружием, оказанию медпомощи и навыкам ориентирования на местности.

Идею сформировать в неприграничном регионе народные дружины озвучили ветераны боевых действий, а также просто неравнодушные орловцы. Причём в качестве примера жители региона привели Белгородскую область.

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#Инна Рогова#Дружина#Бригада Катукова#Самооборона#Общество#Орловская область#Белгородская область
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