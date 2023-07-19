В Орле создадут отряд народной дружины по примеру Белгородской области

Подготовкой участников отряда займутся уже в ближайшее время, пишет издание. Заниматься дружинники будут на специальных площадках, которые оборудуют в регионе до конца июля. Добровольцев обучат основам боевой подготовки, обращению с оружием, оказанию медпомощи и навыкам ориентирования на местности.