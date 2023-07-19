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В Белгороде с 1 сентября в очном формате заработают 48 школ

19 июля 2023, 10:23
Фото: Midjourney
Сгенерировано нейросетью Midjourney
За парты сядут около 40 тыс. школьников. В их числе 3 тыс. первоклассников. О подготовке к новому учебному году сообщили в мэрии.
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Школы

К 1 сентября в Белгороде откроются 48 школ. Они будут работать в очном формате. Учиться отправятся около 40 тыс. школьников, в том числе 3 тыс. первоклассников.

Пока общеобразовательные учреждения готовят к новому учебному году. Заместитель руководителя управления образования мэрии Алексей Ковалёв рассказал, что работы по капремонту завершаются в десяти школах. Уже закупили мебель, компьютерное и технологическое оборудование, а также учебники и наглядные пособия. На эти цели потратили 300 млн рублей.

Главной задачей нового учебного года стала антитеррористическая защищённость. Необходимо провести отработку алгоритмов действий в разных ситуациях для сохранения жизни и здоровья детей. Организацию учебного процесса обсуждали как с педагогами, так и с родителями.

Добавим, что 67 детских садов с 1 августа вернутся к полноценному режиму работы.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Школы#Образование#Учебный год#Мэрия#Первоклассники#Капремонт#Мебель#Учебники#Дети#Детские сады#Антитеррористическая защищённость#Новости Белгорода
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