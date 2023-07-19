В Белгороде с 1 сентября в очном формате заработают 48 школ

Пока общеобразовательные учреждения готовят к новому учебному году. Заместитель руководителя управления образования мэрии Алексей Ковалёв рассказал, что работы по капремонту завершаются в десяти школах. Уже закупили мебель, компьютерное и технологическое оборудование, а также учебники и наглядные пособия. На эти цели потратили 300 млн рублей.