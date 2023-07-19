В Белгороде с 1 сентября в очном формате заработают 48 школ

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
К 1 сентября в Белгороде откроются 48 школ. Они будут работать в очном формате. Учиться отправятся около 40 тыс. школьников, в том числе 3 тыс. первоклассников.
Пока общеобразовательные учреждения готовят к новому учебному году. Заместитель руководителя управления образования мэрии Алексей Ковалёв рассказал, что работы по капремонту завершаются в десяти школах. Уже закупили мебель, компьютерное и технологическое оборудование, а также учебники и наглядные пособия. На эти цели потратили 300 млн рублей.
Главной задачей нового учебного года стала антитеррористическая защищённость. Необходимо провести отработку алгоритмов действий в разных ситуациях для сохранения жизни и здоровья детей. Организацию учебного процесса обсуждали как с педагогами, так и с родителями.
Добавим, что 67 детских садов с 1 августа вернутся к полноценному режиму работы.