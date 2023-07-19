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В Белгороде появится стела в память о погибших жителях хутора Оскочное

19 июля 2023, 13:11
Фото: vk.com/oskothnoe250
Горсовет планирует увековечить память белгородцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Проект решения опубликовали на сайте городского совета.

В Белгороде планируют увековечить память жителей хутора Оскочное, погибших в годы Великой Отечественной войны. Предлагается установить памятную стелу.

Как следует из проекта решения городского совета, её хотят разместить на земельном участке по улице Кутузова вдоль дороги к кладбищу. Расходы в случае одобрения возложат на АНО «Культурно-исторический центр „Оскочное-250“». Ответственность за состояние стелы, её сохранность и ремонт также будет нести указанная организация.

Согласно данным сайта белгород.гранты.рф, в хуторе до 1941 года проживало порядка 400 человек. В годы войны там погибли 90 человек. Сами хуторяне пережили оккупацию. В 2021 году силами общины Оскочное установили поклонный крест на въезде по улице Кутузова в память о 80-летии начала Великой Отечественной войны.

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#Наталья Корявых#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Город#Памятная стела#Великая Отечественная война#Городской совет#Хутор#Поклонный крест#Оккупация
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