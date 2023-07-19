В Белгороде появится стела в память о погибших жителях хутора Оскочное

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
В Белгороде планируют увековечить память жителей хутора Оскочное, погибших в годы Великой Отечественной войны. Предлагается установить памятную стелу.
Как следует из проекта решения городского совета, её хотят разместить на земельном участке по улице Кутузова вдоль дороги к кладбищу. Расходы в случае одобрения возложат на АНО «Культурно-исторический центр „Оскочное-250“». Ответственность за состояние стелы, её сохранность и ремонт также будет нести указанная организация.
Согласно данным сайта белгород.гранты.рф, в хуторе до 1941 года проживало порядка 400 человек. В годы войны там погибли 90 человек. Сами хуторяне пережили оккупацию. В 2021 году силами общины Оскочное установили поклонный крест на въезде по улице Кутузова в память о 80-летии начала Великой Отечественной войны.