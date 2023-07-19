В Белгороде наняли сразу двух подрядчиков для капремонта школы №7

Глава региона отметил, что за неделю был на объекте уже два раза, и будет ещё, уже без предупреждения, чтобы увидеть настоящую картину хода работ. Но открытие школы №7 в Белгороде 1 сентября — пока только желание. Как получится на деле, ещё неизвестно. Гладков сообщил, что скажет дату открытия школы точнее, когда поймёт темп работы новых подрядчиков, в ближайшие две недели.