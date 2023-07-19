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В Белгороде наняли сразу двух подрядчиков для капремонта школы №7

19 июля 2023, 19:37
Фото: 1MI
После скандального расставания с предыдущим подрядчиком белгородские власти решили нанять сразу две компании, чтобы ускорить ход работ. По словам губернатора, школу хотят сдать к 1 сентября.

В Белгороде никак не могут отремонтировать школу №7. Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков рассказал подробнее о ходе работ. Местная жительница Наталья отметила, что стройка стоит пустая — нет ни техники, ни рабочих. Женщину интересовало, реально ли детям вернуться в школу 1 сентября, если возобновится очное обучение?

Вместо одного — действительно, очень безалаберного, с плохой организацией строительных работ, — сейчас завели двух подрядчиков. Расписали все виды работ. Постараемся успеть к 1 сентября.

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона отметил, что за неделю был на объекте уже два раза, и будет ещё, уже без предупреждения, чтобы увидеть настоящую картину хода работ. Но открытие школы №7 в Белгороде 1 сентября — пока только желание. Как получится на деле, ещё неизвестно. Гладков сообщил, что скажет дату открытия школы точнее, когда поймёт темп работы новых подрядчиков, в ближайшие две недели.

Напомним, компанию, которая занималась капремонтом школы №7 в Белгороде, отстранили от работ за попытку срыва сроков сдачи объекта. Подрядчик не смог справиться с обязательствами. Работы должны были завершить уже к 25 июля.

Вячеслав Гладков также упомянул, что в ситуации с проблемным капремонтом школы №7 нужно ругать и региональное министерство строительства: от подрядчика нужно было избавляться раньше.

В Белгороде сменят подрядчика, сорвавшего сроки по капремонту школы № 7
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#Артем Черненко#Вячеслав Гладков#Общество#Капремонт школы#Капремонт#Подрядчик#Недобросовестный подрядчик
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