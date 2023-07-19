В Белгороде наняли сразу двух подрядчиков для капремонта школы №7

Posted Сегодня, 19:37
Published Сегодня, 19:37
Modified Сегодня, 19:39
Updated Сегодня, 19:39
В Белгороде никак не могут отремонтировать школу №7. Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков рассказал подробнее о ходе работ. Местная жительница Наталья отметила, что стройка стоит пустая — нет ни техники, ни рабочих. Женщину интересовало, реально ли детям вернуться в школу 1 сентября, если возобновится очное обучение?
Вместо одного — действительно, очень безалаберного, с плохой организацией строительных работ, — сейчас завели двух подрядчиков. Расписали все виды работ. Постараемся успеть к 1 сентября.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона отметил, что за неделю был на объекте уже два раза, и будет ещё, уже без предупреждения, чтобы увидеть настоящую картину хода работ. Но открытие школы №7 в Белгороде 1 сентября — пока только желание. Как получится на деле, ещё неизвестно. Гладков сообщил, что скажет дату открытия школы точнее, когда поймёт темп работы новых подрядчиков, в ближайшие две недели.
Напомним, компанию, которая занималась капремонтом школы №7 в Белгороде, отстранили от работ за попытку срыва сроков сдачи объекта. Подрядчик не смог справиться с обязательствами. Работы должны были завершить уже к 25 июля.
Вячеслав Гладков также упомянул, что в ситуации с проблемным капремонтом школы №7 нужно ругать и региональное министерство строительства: от подрядчика нужно было избавляться раньше.