В Белгороде до сих пор не определились с правильным написанием улицы в центре города

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
В Белгороде до сих пор не определились, как правильно писать название улицы — ЧумичОва или ЧумичЁва. В частности, на фасаде дома №24в уже не первый год висят таблички с обоими вариантами. Фотографиями белгородцы поделились с изданием Go31.
Журналисты ещё раз попросили городские власти исправить это недоразумение.
Интересно, что ситуация, судя по всему, с 2021 года никак не изменилась. Как вышло, что одни белгородцы живут на ул. Чумичова, а другие — на Чумичёва, остаётся загадкой.
Исторические документы тоже не вносят ясности. Дело в том, что документах встречается написание фамилии купца как через «о», так и через «ё». Сам Николай Иванович, в честь которого назвали улицу, был меценатом, который за свои деньги возвёл Успенскую (Михайловскую) церковь.