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В Белгороде до сих пор не определились с правильным написанием улицы в центре города

19 июля 2023, 10:02
Фото: Go31.ru
Таблички с "Чумичева" и "Чумичова" на одном доме

Белгородцы из одного дома проживают на улицах «Чумичева» и «Чумичова» одновременно

Белгородцы обратили внимание, что на фасаде дома №24в по улице Чумичова до сих пор висят таблички с разными буквами. Причём уже долгое время. Фотографиями белгородцы поделились с изданием Go31.

В Белгороде до сих пор не определились, как правильно писать название улицы — ЧумичОва или ЧумичЁва. В частности, на фасаде дома №24в уже не первый год висят таблички с обоими вариантами. Фотографиями белгородцы поделились с изданием Go31.

Журналисты ещё раз попросили городские власти исправить это недоразумение.

Интересно, что ситуация, судя по всему, с 2021 года никак не изменилась. Как вышло, что одни белгородцы живут на ул. Чумичова, а другие — на Чумичёва, остаётся загадкой.

Исторические документы тоже не вносят ясности. Дело в том, что документах встречается написание фамилии купца как через «о», так и через «ё». Сам Николай Иванович, в честь которого назвали улицу, был меценатом, который за свои деньги возвёл Успенскую (Михайловскую) церковь.

ЧумичОва или ЧумичЁва: жители одного дома в Белгороде живут на разных улицах
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Нарочно не придумаешь#Город#Адресные таблички#Чумичова#Новости Белгорода#Фотофакт
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