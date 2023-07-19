В Белгороде до сих пор не определились с правильным написанием улицы в центре города

Исторические документы тоже не вносят ясности. Дело в том, что документах встречается написание фамилии купца как через «о», так и через «ё». Сам Николай Иванович, в честь которого назвали улицу, был меценатом, который за свои деньги возвёл Успенскую (Михайловскую) церковь.