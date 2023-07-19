Упавшие деревья и затопленные улицы: фото последствий непогоды в Белгородской области

В Разумном с крыши сорвало кусок шифера — он улетел и упал на землю. В Белгороде на Советской дерево упало на припаркованное авто. В Томаровке Яковлевского горокруга в связи с непогодой произошло ДТП с автобусом, пишет Telegram-канал «Белгород № 1». Также дерево оказалось на дороге на улице Мичурина в столице региона.