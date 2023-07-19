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Упавшие деревья и затопленные улицы: фото последствий непогоды в Белгородской области

19 июля 2023, 06:50
Фото: 1MI

После сильного дождя под Белгородом повалило деревья

Накануне в Белгороде и Старом Осколе прошёл ливень. В связи с этим повалило деревья, сообщалось также о ДТП с автобусом. Фото последствий дождя публикуют белгородские Telegram-каналы.

Вечером 18 июля в областном центре, Белгородском районе и Старом Осколе прошёл ливень. В этот раз не обошлось без последствий.

В Разумном с крыши сорвало кусок шифера — он улетел и упал на землю. В Белгороде на Советской дерево упало на припаркованное авто. В Томаровке Яковлевского горокруга в связи с непогодой произошло ДТП с автобусом, пишет Telegram-канал «Белгород № 1». Также дерево оказалось на дороге на улице Мичурина в столице региона.

Тем временем в Старом Осколе затопило улицы. Машинам пришлось буквально проплывать по дорогам.

Напомним, 7 июля на Старый Оскол тоже обрушилась непогода. Тогда также повалило деревья и затопило улицы. Некоторые поваленные деревья приземлились прямо на автомобили. Часть городских улиц была затоплена и на следующий день.

Добавим, что вероятность дождей и гроз в регионе сохраняется и сегодня, 19 июля.

Последствия непогоды в Белгородской областиПоследствия непогоды в Белгородской области
Последствия непогоды в Белгородской областиПоследствия непогоды в Белгородской области
Последствия непогоды в Белгородской областиПоследствия непогоды в Белгородской области
Последствия непогоды в Белгородской областиПоследствия непогоды в Белгородской области
Последствия непогоды в Белгородской областиПоследствия непогоды в Белгородской области
Последствия непогоды в Белгородской области
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Последствия непогоды в Белгородской области
Видео: "L1VE Старый Оскол"
Поваленные деревья и реки на улицах: последствия непогоды в Старом Осколе
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