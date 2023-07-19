Стойленцы встретили День металлурга на фестивале семейного творчества

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Дети и взрослые учились игре на барабанах, участвовали в мастер-классах по воздушной гимнастике, лепке из глины, плетению из нитей, технике рисования на воде «Эбру», увидели химическое шоу.
Для детей работала зона свободных игр с напольными шашками, твистером, дартсом и играми на балансировку, также юные гости фотографировались с ростовыми куклами и участвовали в анимационных программах.
Музыкальным подарком участников мероприятия порадовали творческие коллективы Дворца культуры «Комсомолец», а цирковое представление воздушных гимнастов стало ярким элементом праздника.
Для всех гостей фестиваля приготовили угощение — сдобную выпечку, чай, кофе и соки.
О том, как прошел праздник, смотрите по ссылке.
В этом году ко Дню металлурга на СГОКе прошли торжественные собрания в структурных подразделениях и обновление главной Доски почета. В рамках празднования стойленцы вместе с семьями побывали на экскурсии в карьере и поучаствовали в ежегодном туристическом слете.