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Published Сегодня, 12:05

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Стойленцы встретили День металлурга на фестивале семейного творчества

19 июля 2023, 12:05
Фото: пресс-служба АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат"
Для работников Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) в честь Дня металлурга организовали фестиваль творчества «Горняцкая семья». Сотрудники комбината вместе с семьями активно провели время на 10 творческих и игровых площадках.

Дети и взрослые учились игре на барабанах, участвовали в мастер-классах по воздушной гимнастике, лепке из глины, плетению из нитей, технике рисования на воде «Эбру», увидели химическое шоу.

Для детей работала зона свободных игр с напольными шашками, твистером, дартсом и играми на балансировку, также юные гости фотографировались с ростовыми куклами и участвовали в анимационных программах.

Фото: пресс-служба АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат"

Музыкальным подарком участников мероприятия порадовали творческие коллективы Дворца культуры «Комсомолец», а цирковое представление воздушных гимнастов стало ярким элементом праздника.

Для всех гостей фестиваля приготовили угощение — сдобную выпечку, чай, кофе и соки.

О том, как прошел праздник, смотрите по ссылке.

В этом году ко Дню металлурга на СГОКе прошли торжественные собрания в структурных подразделениях и обновление главной Доски почета. В рамках празднования стойленцы вместе с семьями побывали на экскурсии в карьере и поучаствовали в ежегодном туристическом слете.

#Алина Харина#Стойленский ГОК#Общество#Белгородская область
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