Стойленцы встретили День металлурга на фестивале семейного творчества

В этом году ко Дню металлурга на СГОКе прошли торжественные собрания в структурных подразделениях и обновление главной Доски почета. В рамках празднования стойленцы вместе с семьями побывали на экскурсии в карьере и поучаствовали в ежегодном туристическом слете.