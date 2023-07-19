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Стало известно о возможной эвакуации в ещё одном граничащем с Белгородчиной регионе

19 июля 2023, 10:07
Фото: 1MI

Глава ВГА Ганчев заявил о вывозе людей и документов из Харькова

По словам главы военно-гражданской администрации, периодически из города вывозят документацию в пакетах и коробках. Помимо этого, Виталий Ганчев согласился, что украинские власти уже давно эвакуируют сотрудников местных производств, пишет РИА «Новости».

Глава военно-гражданской администрации подконтрольной РФ части Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что из столицы региона постепенно вывозят людей и документы. Очевидцы в том числе заметили, как администрация отгружала пакеты и коробки с неизвестным содержимым.

«Скорее всего, это планомерно происходит у них такая подготовка к эвакуации», — цитирует Ганчева РИА «Новости» со ссылкой на ТВ-канал «Россия 24».

Помимо этого, глава ВГА допустил, что украинские власти давно проводят эвакуацию сотрудников местных производственных предприятий.

По состоянию на начало июня в подконтрольных РФ населённых пунктах проживало около 3 тыс. человек, напоминает издание.

Ранее стало известно об эвакуации приграничья Сумской области — ещё одного региона, граничащего с Белгородской областью. Местные власти объяснили это решение боевыми действиями.

ВСУ порекомендовали эвакуироваться жителям приграничья Сумской области
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#Эвакуация#Вывоз#ВГА#ВГА Харьковской области#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Харьковская область#Харьков#Виталий Ганчев#Инна Рогова
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