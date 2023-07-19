Стало известно о возможной эвакуации в ещё одном граничащем с Белгородчиной регионе

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Глава военно-гражданской администрации подконтрольной РФ части Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что из столицы региона постепенно вывозят людей и документы. Очевидцы в том числе заметили, как администрация отгружала пакеты и коробки с неизвестным содержимым.
«Скорее всего, это планомерно происходит у них такая подготовка к эвакуации», — цитирует Ганчева РИА «Новости» со ссылкой на ТВ-канал «Россия 24».
Помимо этого, глава ВГА допустил, что украинские власти давно проводят эвакуацию сотрудников местных производственных предприятий.
По состоянию на начало июня в подконтрольных РФ населённых пунктах проживало около 3 тыс. человек, напоминает издание.
Ранее стало известно об эвакуации приграничья Сумской области — ещё одного региона, граничащего с Белгородской областью. Местные власти объяснили это решение боевыми действиями.