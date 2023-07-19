Стало известно о возможной эвакуации в ещё одном граничащем с Белгородчиной регионе

Глава ВГА Ганчев заявил о вывозе людей и документов из Харькова

По словам главы военно-гражданской администрации, периодически из города вывозят документацию в пакетах и коробках. Помимо этого, Виталий Ганчев согласился, что украинские власти уже давно эвакуируют сотрудников местных производств, пишет РИА «Новости».