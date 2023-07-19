Школы Белгорода: критика и похвала от местных жителей

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Перед родителями первоклассников в настоящий момент встала ответственная задача — выбор школы для своих детей. При выборе образовательного учреждения родители спрашивают отзывы знакомых, ориентируются на результаты экзаменов и состояние школ. Бел.Ру решило помочь родителям и посмотрело, что пишут о школах Белгорода местные жители.
Отзывы не всегда свежие, но оно и понятно — в последнее время дети школы не посещают. Некоторые могут быть неактуальными, потому что во многих школах делают капитальный ремонт и они станут намного удобнее для школьников. Но получить общее представление о школах, педагогах отзывы помогут.
СОШ №13 получила один балл из пяти, но сама школа здесь ни при чём. В начале года пользователь приложения Алексей написал следующий отзыв об этом учреждении: «Ничтожно маленькие заработные платы, как и во всех школах страны».
Среднюю общеобразовательную школу №47 пользователи оценили в три балла. В приложении комментарии о школе оставляли только в 2019 и 2018 годах. На тот момент один из пользователей написал, что в учреждении плохая столовая, другой отметил, что школа «обычная, мало факультативов и секций».
Школа №49 с углублённым изучением отдельных предметов получила 3,3 балла из пяти. Пользователь Данил в прошлом году написал о том, что один из педагогов в школе подготовил 32 стобалльника. Не оценил мужчина придворовую территорию школы и высокий забор.
Два входа на территорию школы никак не сочетаются с обеспечением террористической безопасности, а лишь усугубляют последствия возможного инцидента.
Данил
Напомним, что два ученика школы Мария Дудник и Валерия Бирюкова стали обладателями максимального балла на ЕГЭ по химии в 2023 году.
В 2021 году девушка Анна написала в отзывах о том, что школа старая, а в столовой — одна лавочка на класс. Ещё один пользователь отметил, что в учреждении хороший стадион для игры в футбол.
2,6 балла получила школа № 50. В отзывах пользователи разделились на тех, кто доволен работой педагогов, и тех, кто не очень.
Хорошая школа, прекрасные педагоги. Информатика, математика, русский язык, физика, биология — на высшем уровне. Ребёнок учится, старается, никто не оказывает давления, не доводит до слёз. Если есть пропуски по болезни — контрольные надо написать, темы сдать. Так это не давление — это знания!
Александра
Двумя годами ранее пользователь написал следующее: «Красивая обёртка с некомпетентными преподавателями».
Отметим, что в текущем году ученица этой школы получила 100 баллов за ЕГЭ по химии.
Средняя школа №35 получила как негативные, так и положительные оценки. Одни отмечают, что школа им нравится, учат там хорошо, другие недовольны состоянием туалетов и столовой.
Ужасные туалеты, в них нет дверок, в одном из них дыра в двери.
написал один из пользователей
1 из 5 баллов получила общеобразовательная школа №18. «Хотели уточнить на счёт перевода ученицы в девятый класс, дозвониться к ним нереально. Ни один номер не отвечает», «Не очень норм школа» — такие отзывы об учреждении оставили пользователи приложения в прошлом году.
Высший балл от белгородцев получили школы «Искорка» и «Луч». О «Луче» местные жители оставляют хорошие отзывы, отмечают, что школа «крутая» и «оборудована по последнему слову техники».
Также пять баллов из пяти получила школа №21 Белгорода. Горожане хвалят стадион, но отмечают, что учреждению требуется ремонт. Высший балл отдали и школе №36. Учреждение нравится, но учителя выбирайте очень внимательно, написала Марина.
Кроме того, пять из пяти баллов получили Центр образования №1, СОШ №24 и №33, школа №17. Отметим, что ученик Центра образования №1 Белгорода имени Героя Российской Федерации Антона Геннадьевича Копейкина Александр Черняков в текущем году продемонстрировал лучшие результаты на ЕГЭ по истории. А ученица центра Анастасия Наумова получила наивысшую оценку за экзамен по русскому языку.
В прошлом году мы уже писали, какие школы Белгорода считаются лучшими на основе данных рейтингового агентства RAEX. Агентство составило топ образовательных учреждений, которые готовят больше всего выпускников, поступающих в 50 лучших вузов России по итогам 2021 года.
Первое место среди белгородских школ занял Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат, также в тройку лидеров вошёл Шуховский лицей.
Помимо этого, в рейтинг лучших школ по количеству выпускников, поступающих в ведущие вузы России, вошли Центр образования № 1, лицей № 9, лицей № 32, гимназия № 22, гимназия № 2.