Школы Белгорода: критика и похвала от местных жителей

Отзывы не всегда свежие, но оно и понятно — в последнее время дети школы не посещают. Некоторые могут быть неактуальными, потому что во многих школах делают капитальный ремонт и они станут намного удобнее для школьников. Но получить общее представление о школах, педагогах отзывы помогут.