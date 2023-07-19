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Шебекинцев наградили за спасение мирных жителей

19 июля 2023, 07:14
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Награждение шебекинцев, помогавших спасать мирных жителей
Награды вручили жителям городского округа за помощь сотрудникам МЧС, УМВД и Росгвардии при массированных обстрелах Шебекино. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Шебекинцам вручили почётные грамоты за помощь в спасении людей при массированных обстрелах города. Награждал жителей горокруга губернатор Вячеслав Гладков.

Грамоты получили муниципальные служащие, сотрудники предприятий и организаций, органов правопорядка, члены добровольных народных дружин. Они проявили мужество при спасении мирных жителей.

В дни массированных обстрелов шебекинцы рисковали своими жизнями и вместе с бойцами местной самообороны, сотрудниками МЧС, Росгвардией и УМВД спасали шебекинцев. В их числе тяжелобольные люди и дети.

Спасибо за ваше мужество. Очень хотелось бы, чтобы больше таких ситуаций не повторялось. Но с учётом текущего положения, к сожалению, мы должны быть готовы ко всему.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Награждение шебекинцев, помогавших спасать мирных жителей Награждение шебекинцев, помогавших спасать мирных жителей
Награждение шебекинцев, помогавших спасать мирных жителей Награждение шебекинцев, помогавших спасать мирных жителей
Награждение шебекинцев, помогавших спасать мирных жителей Награждение шебекинцев, помогавших спасать мирных жителей
Награждение шебекинцев, помогавших спасать мирных жителей Награждение шебекинцев, помогавших спасать мирных жителей
Награждение шебекинцев, помогавших спасать мирных жителей Награждение шебекинцев, помогавших спасать мирных жителей
Награждение шебекинцев, помогавших спасать мирных жителей Награждение шебекинцев, помогавших спасать мирных жителей
Награждение шебекинцев, помогавших спасать мирных жителей Награждение шебекинцев, помогавших спасать мирных жителей
Награждение шебекинцев, помогавших спасать мирных жителей Награждение шебекинцев, помогавших спасать мирных жителей
Награждение шебекинцев, помогавших спасать мирных жителей
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Вячеслав Гладков#Общество#Приграничье#Обстрелы#Мирные жители#Награждение
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