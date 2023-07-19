Шебекинцев наградили за спасение мирных жителей

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Шебекинцам вручили почётные грамоты за помощь в спасении людей при массированных обстрелах города. Награждал жителей горокруга губернатор Вячеслав Гладков.
Грамоты получили муниципальные служащие, сотрудники предприятий и организаций, органов правопорядка, члены добровольных народных дружин. Они проявили мужество при спасении мирных жителей.
В дни массированных обстрелов шебекинцы рисковали своими жизнями и вместе с бойцами местной самообороны, сотрудниками МЧС, Росгвардией и УМВД спасали шебекинцев. В их числе тяжелобольные люди и дети.
Спасибо за ваше мужество. Очень хотелось бы, чтобы больше таких ситуаций не повторялось. Но с учётом текущего положения, к сожалению, мы должны быть готовы ко всему.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области