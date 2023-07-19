РЭО начнет использовать для транспортировки вторсырья из отходов железные дороги

Заур Абдурахимов, который отвечает за ведение проекта по ЭТП, рассказал, что на электронной площадке Российского экологического оператора теперь появится отдельный модуль «Грузовые перевозки». Площадка будет отвечать за перевозку всех грузов железнодорожными маршрутами в пределах российских регионов, при этом перевозиться будут все виды отходов, исключая опасные. На площадке для клиентов и поставщиков действует оферта.