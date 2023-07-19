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РЭО начнет использовать для транспортировки вторсырья из отходов железные дороги

19 июля 2023, 19:03
Фото: reo.ru
Грузы пользователей электронной торговой площадки по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), запущенной в работу публично-правовой компанией РЭО, теперь оформляют на доставку по железной дороге на электронной торговой площадке «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП).

Как сообщает gorod55.ru, перевозки будут организовывать операторы подвижного состава после регистрации на ЭТП ГП.

Событие прокомментировал глава ППК «РЭО» Денис Буцаев, отметив, что компания продолжает масштабировать взаимодействие с игроками транспортного рынка по развитию отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и формированию экономики замкнутого цикла. Теперь же запущена коллаборация цифровой платформы Российского экологического оператора по купле-продаже вторсырья с ЭТП ГП. Пользователям цифровой площадки стали доступны услуги железнодорожных перевозок и сопутствующие опции: предоставление вагона, охрана грузов, терминальные услуги, привлечение финансирования для осуществления доставки и прочие.

Гендиректор ООО «Цифровая логистика» Николай Резвов назвал железнодорожные перевозки наиболее экологичным видом отправления грузов, отметив, что организация такого процесса помогла наладить взаимодействие с РЭО и интегрировать две цифровые платформы для увеличения экологической безопасности в стране и формирования экономики замкнутого цикла.

Для оформления грузоперевозок на ЭТП ГП потребуется пройти регистрацию. Видеоинструкцию по регистрации можно найти здесь, а узнать, как правильно оформить заказ, — по этой ссылке.

Заур Абдурахимов, который отвечает за ведение проекта по ЭТП, рассказал, что на электронной площадке Российского экологического оператора теперь появится отдельный модуль «Грузовые перевозки». Площадка будет отвечать за перевозку всех грузов железнодорожными маршрутами в пределах российских регионов, при этом перевозиться будут все виды отходов, исключая опасные. На площадке для клиентов и поставщиков действует оферта.

Запуск такого сотрудничества двух цифровых площадок помогает формировать экономику замкнутого цикла.

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