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Прокуратура оштрафовала замминистра образования за работу с жалобой белгородца

19 июля 2023, 07:44
Фото: 1MI
Чиновницу привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 5 тыс. рублей, сообщили в региональной прокуратуре. Поводом стала жалоба от жителя региона на руководство общежития одного из белгородских вузов.
Сюжет
Штраф

В Белгородской области оштрафовали замминистра образования за нарушение порядка рассмотрения обращений от граждан. Чиновницу привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 5 тыс. рублей.

Белгородец обратился в прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Как оказалось, заявитель обратился в министерство образования с жалобой на руководство общежития в Белгородском аграрном университете. По мнению белгородца, проблемы были в части соблюдения пропускного режима и трудовой дисциплины.

В региональном министерстве образования проверку заявления в полном объёме не провели. Обращение в адрес учредителя вуза — минсельхоз — чиновники не перенаправили.

Министру образования Белгородской области направили представление. Нарушения устранили. Замминистра в итоге оштрафовали по статье за нарушения порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ).

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Штраф#Жалоба#Вуз#Минсельхоз#Общежитие#Проверка#Белгау#Министерство образования#Общество
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