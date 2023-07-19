Прокуратура оштрафовала замминистра образования за работу с жалобой белгородца

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
В Белгородской области оштрафовали замминистра образования за нарушение порядка рассмотрения обращений от граждан. Чиновницу привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 5 тыс. рублей.
Белгородец обратился в прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
Как оказалось, заявитель обратился в министерство образования с жалобой на руководство общежития в Белгородском аграрном университете. По мнению белгородца, проблемы были в части соблюдения пропускного режима и трудовой дисциплины.
В региональном министерстве образования проверку заявления в полном объёме не провели. Обращение в адрес учредителя вуза — минсельхоз — чиновники не перенаправили.
Министру образования Белгородской области направили представление. Нарушения устранили. Замминистра в итоге оштрафовали по статье за нарушения порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ).