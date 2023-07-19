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Пострадавшую на Крымском мосту белгородскую девочку перевезут на лечение в Москву

19 июля 2023, 13:50
Фото: 1MI
19 июля её должны доставить в отделение челюстно-лицевой хирургии, пишут «Известия». Девочка находится в стабильно тяжёлом состоянии.

Девочку, пострадавшую при ЧП на Крымском мосту, отправят на дальнейшее лечение в Москву. Её должны перевезти в столицу уже 19 июля. Юную белгородку направят в отделение челюстно-лицевой хирургии.

Сообщается, что пострадавшая школьница находится в стабильно тяжёлом состоянии. Дышит она самостоятельно.

Информацию о переводе белгородки в столицу подтвердил и глава регионального минздрава Андрей Иконников.

Происшествие на Крымском мосту случилось 17 июля. В результате ЧП погибли родители 14-летней школьницы — семейная пара из Новооскольского горокруга.

Что известно о происшествии на Крымском мосту, где погибли белгородцы
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#Инна Рогова#Лечение#Пациентка#Школьница#Пострадавшая#Крымский мост#Общество#Белгородская область#Москва#Крым#Андрей иконников
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