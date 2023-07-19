Пострадавшую на Крымском мосту белгородскую девочку перевезут на лечение в Москву

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Девочку, пострадавшую при ЧП на Крымском мосту, отправят на дальнейшее лечение в Москву. Её должны перевезти в столицу уже 19 июля. Юную белгородку направят в отделение челюстно-лицевой хирургии.
Сообщается, что пострадавшая школьница находится в стабильно тяжёлом состоянии. Дышит она самостоятельно.
Информацию о переводе белгородки в столицу подтвердил и глава регионального минздрава Андрей Иконников.
Происшествие на Крымском мосту случилось 17 июля. В результате ЧП погибли родители 14-летней школьницы — семейная пара из Новооскольского горокруга.