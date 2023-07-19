«Получил самую большую премию»: кого Вячеслав Гладков назвал красавцем

Posted Сегодня, 19:59
Published Сегодня, 19:59
Modified Сегодня, 19:59
Updated Сегодня, 19:59
Главе региона написала местная жительница по имени Юлия. Она рассказала, что в страшные июньские дни, когда в Новую Таволжанку ворвалась украинская ДРГ, глава села Парика Сергей Васильевич и вся его команда, рискуя собственными жизнями, вывозили людей из села.
«Стариков, инвалидов, больных, лежачих выносили на руках, кормили животных, тушили пожары. Даже во время боёв с ДРГ они находились в селе, пытаясь помочь односельчанам. Сейчас они активно занимаются восстановлением села. Это настоящие патриоты своей малой родины. Они достойны уважения, почести, награды», — отметила женщина.
Я с вами абсолютно согласен, Сергей Васильевич красавец. Я думаю, что та премия, которую он получил, — это самая большая премия в его сознательной работе в органах муниципальной власти.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона добавил, что также принято решение о денежном поощрении всей команды Сергея Васильевича. «В этом случае говорить спасибо нужно, потому что они спасли огромное количество жизней», — подчеркнул губернатор.
Несколько дней назад Вячеслав Гладков посетил Новую Таволжанку и рассказал, что кто-то из местных жителей ругал главу местной администрации, а кто-то — хвалил: «Но по-другому не бывает, все люди разные. Но команда молодцы, работают хорошо».
Напомним, после прорыва в Новую Таволжанку украинской ДРГ, который случился в начале июня, в селе повреждено 659 зданий: девять многоквартирных домов, 641 частный дом и девять объектов социальной инфраструктуры. Сейчас там ведутся восстановительные работы.