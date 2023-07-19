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«Получил самую большую премию»: кого Вячеслав Гладков назвал красавцем

19 июля 2023, 19:59
Фото: соцсети главы Новой Таволжанки Парика Сергея

Главе Новой Таволжанки выдали самую большую премию за время службы

19 июля губернатора Белгородской области попросили наградить главу Новой Таволжанки Шебекинского округа Парика Сергея Васильевича за спасение людей во время вторжения в село украинской ДРГ.

Главе региона написала местная жительница по имени Юлия. Она рассказала, что в страшные июньские дни, когда в Новую Таволжанку ворвалась украинская ДРГ, глава села Парика Сергей Васильевич и вся его команда, рискуя собственными жизнями, вывозили людей из села.

«Стариков, инвалидов, больных, лежачих выносили на руках, кормили животных, тушили пожары. Даже во время боёв с ДРГ они находились в селе, пытаясь помочь односельчанам. Сейчас они активно занимаются восстановлением села. Это настоящие патриоты своей малой родины. Они достойны уважения, почести, награды», — отметила женщина.

Я с вами абсолютно согласен, Сергей Васильевич красавец. Я думаю, что та премия, которую он получил, — это самая большая премия в его сознательной работе в органах муниципальной власти.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона добавил, что также принято решение о денежном поощрении всей команды Сергея Васильевича. «В этом случае говорить спасибо нужно, потому что они спасли огромное количество жизней», — подчеркнул губернатор.

Несколько дней назад Вячеслав Гладков посетил Новую Таволжанку и рассказал, что кто-то из местных жителей ругал главу местной администрации, а кто-то — хвалил: «Но по-другому не бывает, все люди разные. Но команда молодцы, работают хорошо».

Напомним, после прорыва в Новую Таволжанку украинской ДРГ, который случился в начале июня, в селе повреждено 659 зданий: девять многоквартирных домов, 641 частный дом и девять объектов социальной инфраструктуры. Сейчас там ведутся восстановительные работы.

Число пострадавших зданий в результате атак на Новую Таволжанку выросло до 659
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#Артем Черненко#Сергей Парика#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка#Премия#Общество#Глава администрации
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