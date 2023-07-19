«Получил самую большую премию»: кого Вячеслав Гладков назвал красавцем

«Стариков, инвалидов, больных, лежачих выносили на руках, кормили животных, тушили пожары. Даже во время боёв с ДРГ они находились в селе, пытаясь помочь односельчанам. Сейчас они активно занимаются восстановлением села. Это настоящие патриоты своей малой родины. Они достойны уважения, почести, награды», — отметила женщина.