Погрузка экспортных грузов в порты на сети ОАО «РЖД» выросла на 2,4% в январе–июне

Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в адрес российских морских портов в I полугодии 2023 года составила 170,9 млн тонн, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В том числе в порты Северо-Запада* отправлено 66,4 млн тонн различных грузов (+4,7%), в порты Дальнего Востока — 57,9 млн тонн (+3,2%), в порты Юга** — 46,7 млн тонн (-1,4%). Положительную динамику продемонстрировали перевозки в порты зерна (рост в 2,7 раза, до 6,6 млн тонн), химикатов и соды (рост в 1,4 раза, до 1,2 млн тонн), удобрений (+5,7%, до 11,2 млн тонн) и угля (+5,1%, до 93,5 млн тонн). Основными драйверами роста погрузки в адрес портов Северо-Запада стали перевозки угля (+19,3%, до 29,7 млн тонн) и удобрений (+6,4%, до 9,4 млн тонн). Через морские терминалы Дальнего Востока, помимо угля (+5%, до 48,1 млн тонн), выросли экспортные перевозки нефтяных грузов (+7,4%, до 3,4 млн тонн), химикатов и соды (рост в 9,2 раза, до 380,7 тыс.тонн), зерна (рост в 7,2 раза, до 74,3 тыс. тонн). В адрес портов Юга больше всего отправлено зерна (рост в 2,7 раза, до 6,5 млн тонн), удобрений (+2,3%, до 1,8 млн тонн) и химикатов (+29,2%, до 345 тыс. тонн). В структуре экспортного грузопотока доля угля составила 54,7%, нефтяных грузов — 21,5%, удобрений — 6,6%, черных металлов — 5%, зерна — 3,9%, руды — 1,7%. *С учетом припортовых станций Октябрьской, Северной и Калининградской железных дорог. **С учетом припортовых станций Северо-Кавказской и Приволжской железных дорог.