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Памятники в Белгороде ко Дню города отремонтируют за 1,4 млн рублей

19 июля 2023, 08:14
Фото: 1MI
Белгорблагоустройство ищет подрядчика, который приведёт в порядок несколько городских памятников. Заявки подаются до 26 июля, следует из данных сайта госзакупок.

В Белгороде запланировали ремонт нескольких памятников. Заказчиком выступает Белгорблагоустройство. Начальная цена контракта составила 1 млн 430 тыс. рублей. Заявки принимаются до 26 июля. Подрядчика определят через два дня. От исполнителя требуется привести скульптуры в нормативное состояние до 5 августа 2023 года.

Согласно техническому заданию, необходимо снять гранит и почистить его, заменить разрушенный, провести обработку антисептиком. Также нужно привести в порядок бетонное основание, восстановить информационные таблички. Некоторые скульптуры заказчик попросил покрасить. Уборкой и вывозом мусора после работ должен заниматься подрядчик.

Обновления ждут:

  • памятник крестителю Руси князю Владимиру на улице Ватутина,
  • памятник Макарию Богослову на Белгородском проспекте,
  • памятник небесному покровителю Святого Белогорья святителю Иоасафу на Свято-Троицком бульваре,
  • скульптурная композиция «Воспоминание» в сквере у здания драмтеатра,
  • скульптурная композиция «Дворник» улице 50- летия Белгородской области,
  • памятник Щепкину на Соборной площади.

Также в порядок приведут скульптурные композиции:

  • «Девушка» у гостиницы Южная,
  • «Памятник книге» у здания библиотеки на Попова,
  • «Материнство» и «Пётр I» в «Южном» парке,
  • скульптурную композицию «Святому преподобному Сергию Радонежскому» на перекрёстке проспекта Славы и улицы Князя Трубецкого.
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