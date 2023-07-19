Памятники в Белгороде ко Дню города отремонтируют за 1,4 млн рублей

Posted 19 июля 2023, 08:14
Published 19 июля 2023, 08:14
Modified 19 июля 2023, 08:16
Updated 19 июля 2023, 08:16
В Белгороде запланировали ремонт нескольких памятников. Заказчиком выступает Белгорблагоустройство. Начальная цена контракта составила 1 млн 430 тыс. рублей. Заявки принимаются до 26 июля. Подрядчика определят через два дня. От исполнителя требуется привести скульптуры в нормативное состояние до 5 августа 2023 года.
Согласно техническому заданию, необходимо снять гранит и почистить его, заменить разрушенный, провести обработку антисептиком. Также нужно привести в порядок бетонное основание, восстановить информационные таблички. Некоторые скульптуры заказчик попросил покрасить. Уборкой и вывозом мусора после работ должен заниматься подрядчик.
Обновления ждут:
Также в порядок приведут скульптурные композиции: