ОМК и фонд «ОМК-Участие» помогут собрать в школу первоклассников из Белгорода

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Благотворительный фонд «ОМК-Участие» (создан по инициативе руководителей и сотрудников Объединенной металлургической компании, ОМК) запустил в шести регионах традиционную акцию «В школу — вместе!» — металлурги и жители Альметьевска (Татарстан), Белгорода, Благовещенска (Башкортостан), Выксы (Нижегородская область), Челябинска и Чусового (Пермский край), а также сотрудники ОМК в Москве помогут собрать в первый класс более 100 детей.
На сайте фонда «ОМК-Участие» разместили списки детей, которые нуждаются в помощи. В основном это дети из многодетных и малообеспеченных семей из тех регионов, где работают предприятия ОМК.
На сайте удобная навигация по городам и вещам, которые нужны конкретному ребенку, с указанием необходимых размеров. Чтобы первый день учебного года стал праздником для ребят, необходимы: школьная и спортивная форма, спортивная и сменная обувь, ранцы, тетради, письменные принадлежности, наборы для творчества. Сбор вещей проходит до 15 августа.
«За девять лет, что идет эта акция, вместе с друзьями фонда мы собрали в школу более тысячи детей — целую школу! У наших благотворителей стало доброй традицией объединяться целыми коллективами, чтобы протянуть руку помощи первоклассникам, которым нужна поддержка. Уверена, что и в этот раз у нас получится подарить праздник детям и их родителям», — отметила руководитель проектов фонда «ОМК-Участие» Инга Ачкасова.