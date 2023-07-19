ОМК и фонд «ОМК-Участие» помогут собрать в школу первоклассников из Белгорода

«За девять лет, что идет эта акция, вместе с друзьями фонда мы собрали в школу более тысячи детей — целую школу! У наших благотворителей стало доброй традицией объединяться целыми коллективами, чтобы протянуть руку помощи первоклассникам, которым нужна поддержка. Уверена, что и в этот раз у нас получится подарить праздник детям и их родителям», — отметила руководитель проектов фонда «ОМК-Участие» Инга Ачкасова.