Не хватило летнего тепла: белгородцы в июле ринулись покупать обогреватели

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
В Белгородской области в три раза выросли продажи обогревателей в июле. В Брянской области — в 2,5 раза. Такая тенденция отмечается в регионах, где выдалась прохладная и дождливая погода.
В пресс-службе Wildberries сообщили, что жители Центральной России действительно стали чаще приобретать различную климатическую технику для обогрева квартир. В частности, с 7 по 13 июля покупатели купили на 150% больше обогревателей, чем за аналогичный период прошлого года. Также существенно вырос спрос на одеяла (185%), коврики с подогревом (260%) и на одежду и обувь для защиты от дождя.
В Ozon рассказали, что в связи с холодной погодой россияне приобрели больше обогревателей и тепловентиляторов. В период с 10 по 13 июля продажи выросли на 27% относительно 3–6 июля.
Несмотря на это, кондиционеры россиян всё ещё интересуют. Спрос на них вырос на 36%.