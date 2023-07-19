Не хватило летнего тепла: белгородцы в июле ринулись покупать обогреватели

В пресс-службе Wildberries сообщили, что жители Центральной России действительно стали чаще приобретать различную климатическую технику для обогрева квартир. В частности, с 7 по 13 июля покупатели купили на 150% больше обогревателей, чем за аналогичный период прошлого года. Также существенно вырос спрос на одеяла (185%), коврики с подогревом (260%) и на одежду и обувь для защиты от дождя.