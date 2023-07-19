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Не хватило летнего тепла: белгородцы в июле ринулись покупать обогреватели

19 июля 2023, 12:21
Фото: 1MI

Продажи обогревателей в июле в Белгородской области выросли в три раза

Жители российских регионов, где была прохладная и дождливая погода, покупают больше обогревателей, одеял, ковриков с подогревом, пишет ТАСС со ссылкой на представителей маркетплейсов.

В Белгородской области в три раза выросли продажи обогревателей в июле. В Брянской области — в 2,5 раза. Такая тенденция отмечается в регионах, где выдалась прохладная и дождливая погода.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что жители Центральной России действительно стали чаще приобретать различную климатическую технику для обогрева квартир. В частности, с 7 по 13 июля покупатели купили на 150% больше обогревателей, чем за аналогичный период прошлого года. Также существенно вырос спрос на одеяла (185%), коврики с подогревом (260%) и на одежду и обувь для защиты от дождя.

В Ozon рассказали, что в связи с холодной погодой россияне приобрели больше обогревателей и тепловентиляторов. В период с 10 по 13 июля продажи выросли на 27% относительно 3–6 июля.

Несмотря на это, кондиционеры россиян всё ещё интересуют. Спрос на них вырос на 36%.

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#Наталья Корявых#Одеяла#Подогрев#Белгородская область#Брянская область#Обогреватели#Продажи#Одежда#Обувь#Экономика
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