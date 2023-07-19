Мошенники выманивают деньги у белгородцев под видом сотрудников МЧС

В конце июня стало известно о том, что мошенники начали звонить шебекинцам и предлагать услуги по восстановлению разрушенного дома, причём сообщают, что занимаются работами по поручению правительства Белгородской области. Власти предупредили местных жителей, чтобы они не верили таким звонкам, так как все переговоры с собственниками домов и квартир ведёт государственная компания — Белгородская ипотечная корпорация.