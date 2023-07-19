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Мошенники выманивают деньги у белгородцев под видом сотрудников МЧС

19 июля 2023, 16:27
Фото: Midjourney
В Белгородской области активизировались мошенники, которые обзванивают организации и представляются доверчивым бизнесменам сотрудниками МЧС, рассказали в региональном ведомстве.

Неизвестные злоумышленники обзванивают не только частные компании, но и государственные структуры. По телефону они сообщают своей жертве, что компанию ждёт проверка пожарной безопасности. Видимо, с помощью таких обзвонов мошенники хотят запугать владельцев бизнеса или руководителей организаций, чтобы заставить из заплатить замаскированным вымогателям.

В ГУ МЧС России по Белгородской области подчеркнули, что не имеют никакого отношения к такого рода звонкам. И если кто-то из жителей региона столкнётся с таким обманом, нужно срочно звонить в полицию.

Также в ведомстве напомнили, что в России сейчас не проводят проверки бизнеса, и в случае необходимости их нужно согласовывать с прокуратурой.

В конце июня стало известно о том, что мошенники начали звонить шебекинцам и предлагать услуги по восстановлению разрушенного дома, причём сообщают, что занимаются работами по поручению правительства Белгородской области. Власти предупредили местных жителей, чтобы они не верили таким звонкам, так как все переговоры с собственниками домов и квартир ведёт государственная компания — Белгородская ипотечная корпорация.

Мошенники звонят шебекинцам и предлагают восстановить жильё
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#Артем Черненко#Белгородская область#Мошенничество#Обман#Общество#Бизнесмен#Телефонный мошенник
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