Мошенники выманивают деньги у белгородцев под видом сотрудников МЧС

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Неизвестные злоумышленники обзванивают не только частные компании, но и государственные структуры. По телефону они сообщают своей жертве, что компанию ждёт проверка пожарной безопасности. Видимо, с помощью таких обзвонов мошенники хотят запугать владельцев бизнеса или руководителей организаций, чтобы заставить из заплатить замаскированным вымогателям.
В ГУ МЧС России по Белгородской области подчеркнули, что не имеют никакого отношения к такого рода звонкам. И если кто-то из жителей региона столкнётся с таким обманом, нужно срочно звонить в полицию.
Также в ведомстве напомнили, что в России сейчас не проводят проверки бизнеса, и в случае необходимости их нужно согласовывать с прокуратурой.
В конце июня стало известно о том, что мошенники начали звонить шебекинцам и предлагать услуги по восстановлению разрушенного дома, причём сообщают, что занимаются работами по поручению правительства Белгородской области. Власти предупредили местных жителей, чтобы они не верили таким звонкам, так как все переговоры с собственниками домов и квартир ведёт государственная компания — Белгородская ипотечная корпорация.