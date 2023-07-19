Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Может показаться, что в 2023 году сезон арбузов в Белгороде начался раньше обычного — ягоды появились на прилавках местных магазинов и уличных лотков уже в июле. Многие белгородцы начали их приобретать, однако вопрос, насколько безопасными являются эти плоды, остается открытым.
Стоит отметить, что сезоном арбузов по-прежнему остается август, так что от покупки ягоды в июле следует либо воздержаться, либо подходить к выбору плодов максимально внимательно. Вероятнее всего, те арбузы, которые появились в продаже в июле, были выращены в теплицах, а значит, с использованием удобрений. И они для организма человека небезопасны.
Наиболее безопасны для здоровья те ягоды, которые созрели вовремя, в естественных условиях и в соответствующее время. Об этом, в частности, заявили в Южном научном центре РАН, отметив, что на юге России арбузы становятся зрелыми не раньше, чем в середине августа.
Сезон арбузов начинается тогда, когда появляется первый урожай плодов, которые вырастили в открытом грунте, без использования добавок для стимуляции созревания и роста.
У каждого, кто любит арбузы, есть свои собственные секреты выбора и правила. Они применимы главным образом в отношении созревших плодов. Самый простой, проверенный временем и работающий способ — простукивание арбуза. Созревшая ягода будет издавать звонкий звук. Если он кажется глухим, вероятно, требованиям к качеству и безопасности плод не соответствует, то есть он попросту не созрел.
Зрелость ягоды можно определять и по ее хвостику. Если он сухой, значит, урожай собрали после окончательного созревания, а не в его процессе.
Большая часть случаев отравления арбузами в Белгороде приходится на период до начала сезона — как раз на июнь и на июль. Это связано с тем, что на организм оказывают негативное влияние те самые химические удобрения, используемые при выращивании арбуза раньше сезона. Ягода быстро впитывает вредную «химию», и в организм человека из плодов она попадает так же быстро.
Симптомы отравления нитратами из арбуза стандартные — диарея, головная боль, рвота, высокая температура, озноб. Если такие симптомы фиксируются, заниматься самолечением не нужно — необходимо обратиться за помощью к медикам, которые снимут интоксикацию.
Арбуз — южная ягода, которая созревает в соответствующих климатических условиях: много солнца, высокая температура воздуха. В России идеальные условия для выращивания таких плодов — Краснодарский край, Волгоград, Астрахань, Кавказ, а также Ростов-на-Дону.
В Белгороде с началом сезона появляются арбузы, выращенные в перечисленных регионах. Их можно найти в продаже в сетевых магазинах, на рынках, на уличных лотках. Безопаснее всего покупать арбузы в сезон в специализированных торговых точках, владельцы которых имеют все необходимые разрешения и санитарные заключения. Покупать ягоды с лотков, у частников — не самая хорошая идея.
В овощные лавки и на рынки Белгорода арбузы с наступлением сезона традиционно завозят из соседних регионов юга России — из Краснодара, Ставропольского края, Астрахани.
Стоит отметить, что покупатель имеет право поинтересоваться у продавца, откуда именно привезен арбуз, попросить предоставить его документы, подтверждающие безопасность и качество продукта, факт прохождения необходимых санитарных проверок.
Многие белгородцы замечают, что в продуктовых магазинах «Пятерочка», «Магнит» и других сетей арбузы появляются раньше, чем начинается «официальный» сезон. Речь идет о плодах из тех регионов, где они созревают раньше, — Узбекистана, Казахстана.
Можно ли покупать арбузы из Средней Азии, если в России сезон этой ягоды еще не наступил? При условии, что продукция проверена и соответствует установленным нормам, приобретать ее в сетевых магазинах можно без опаски.
Арбуз — низкокалорийный и очень полезный продукт, так что стоит воспользоваться возможностью и в сезон употреблять его в пищу. Так как ягода почти на 100% состоит из воды, ее калорийность составляет менее 25 ккал на 100 грамм.
В сезон арбуз великолепно насыщает и позволяет избавиться от жажды, а также укрепить здоровье — в нем содержатся витамины С, А и группы В, микроэлементы — магний, калий, кальций.
Арбуз можно давать детям только после того, как им исполнился год, причем делать это необходимо с осторожностью, придерживаясь небольших порций — около 100 г в сутки. При условии, что у ребенка не будет на продукт аллергической реакции, объем можно увеличивать — до 300 г в сутки.
Выбирать арбуз для детского рациона необходимо с особым вниманием и только в сезон. Важно отказаться от покупки ранних ягод, которые появились в магазинах до начала сезона — для здоровья ребенка они могут быть опасны.