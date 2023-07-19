Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Изображение материала

Когда белгородцам можно начинать покупать арбузы

19 июля 2023, 14:27
Фото: 1MI
Когда белгородцам можно начинать покупать арбузы
Сезон арбузов в Белгороде начинается в августе, однако найти плоды в продаже в 2023 году можно уже в июле. Когда их на самом деле можно покупать и как выбирать — разбираемся вместе.

Какой месяц считается началом сезона арбузов в Белгороде

Может показаться, что в 2023 году сезон арбузов в Белгороде начался раньше обычного — ягоды появились на прилавках местных магазинов и уличных лотков уже в июле. Многие белгородцы начали их приобретать, однако вопрос, насколько безопасными являются эти плоды, остается открытым.

Стоит отметить, что сезоном арбузов по-прежнему остается август, так что от покупки ягоды в июле следует либо воздержаться, либо подходить к выбору плодов максимально внимательно. Вероятнее всего, те арбузы, которые появились в продаже в июле, были выращены в теплицах, а значит, с использованием удобрений. И они для организма человека небезопасны.

Наиболее безопасны для здоровья те ягоды, которые созрели вовремя, в естественных условиях и в соответствующее время. Об этом, в частности, заявили в Южном научном центре РАН, отметив, что на юге России арбузы становятся зрелыми не раньше, чем в середине августа.

Сезон арбузов начинается тогда, когда появляется первый урожай плодов, которые вырастили в открытом грунте, без использования добавок для стимуляции созревания и роста.

сезон

У каждого, кто любит арбузы, есть свои собственные секреты выбора и правила. Они применимы главным образом в отношении созревших плодов. Самый простой, проверенный временем и работающий способ — простукивание арбуза. Созревшая ягода будет издавать звонкий звук. Если он кажется глухим, вероятно, требованиям к качеству и безопасности плод не соответствует, то есть он попросту не созрел.

Зрелость ягоды можно определять и по ее хвостику. Если он сухой, значит, урожай собрали после окончательного созревания, а не в его процессе.

Как выбрать спелый арбузКак выбрать спелый арбуз
Как выбрать спелый арбуз
Фото: 1MI

Как не отравиться арбузом

Большая часть случаев отравления арбузами в Белгороде приходится на период до начала сезона — как раз на июнь и на июль. Это связано с тем, что на организм оказывают негативное влияние те самые химические удобрения, используемые при выращивании арбуза раньше сезона. Ягода быстро впитывает вредную «химию», и в организм человека из плодов она попадает так же быстро.

Симптомы отравления нитратами из арбуза стандартные — диарея, головная боль, рвота, высокая температура, озноб. Если такие симптомы фиксируются, заниматься самолечением не нужно — необходимо обратиться за помощью к медикам, которые снимут интоксикацию.

Где лучше покупать арбуз в Белгороде

Арбуз — южная ягода, которая созревает в соответствующих климатических условиях: много солнца, высокая температура воздуха. В России идеальные условия для выращивания таких плодов — Краснодарский край, Волгоград, Астрахань, Кавказ, а также Ростов-на-Дону.

В Белгороде с началом сезона появляются арбузы, выращенные в перечисленных регионах. Их можно найти в продаже в сетевых магазинах, на рынках, на уличных лотках. Безопаснее всего покупать арбузы в сезон в специализированных торговых точках, владельцы которых имеют все необходимые разрешения и санитарные заключения. Покупать ягоды с лотков, у частников — не самая хорошая идея.

Откуда везут арбузы на рынки и в овощные лавки?

В овощные лавки и на рынки Белгорода арбузы с наступлением сезона традиционно завозят из соседних регионов юга России — из Краснодара, Ставропольского края, Астрахани.

Стоит отметить, что покупатель имеет право поинтересоваться у продавца, откуда именно привезен арбуз, попросить предоставить его документы, подтверждающие безопасность и качество продукта, факт прохождения необходимых санитарных проверок.

Откуда привозят арбузы в «Магнит» и «Пятерочку»?

Многие белгородцы замечают, что в продуктовых магазинах «Пятерочка», «Магнит» и других сетей арбузы появляются раньше, чем начинается «официальный» сезон. Речь идет о плодах из тех регионов, где они созревают раньше, — Узбекистана, Казахстана.

Можно ли покупать арбузы из Средней Азии, если в России сезон этой ягоды еще не наступил? При условии, что продукция проверена и соответствует установленным нормам, приобретать ее в сетевых магазинах можно без опаски.

Калорийность арбузов, их полезные свойстваКалорийность арбузов, их полезные свойства
Калорийность арбузов, их полезные свойства
Фото: 1MI

Калорийность арбузов, их полезные свойства

Арбуз — низкокалорийный и очень полезный продукт, так что стоит воспользоваться возможностью и в сезон употреблять его в пищу. Так как ягода почти на 100% состоит из воды, ее калорийность составляет менее 25 ккал на 100 грамм.

В сезон арбуз великолепно насыщает и позволяет избавиться от жажды, а также укрепить здоровье — в нем содержатся витамины С, А и группы В, микроэлементы — магний, калий, кальций.

С какого возраста можно есть арбуз детям

Арбуз можно давать детям только после того, как им исполнился год, причем делать это необходимо с осторожностью, придерживаясь небольших порций — около 100 г в сутки. При условии, что у ребенка не будет на продукт аллергической реакции, объем можно увеличивать — до 300 г в сутки.

Выбирать арбуз для детского рациона необходимо с особым вниманием и только в сезон. Важно отказаться от покупки ранних ягод, которые появились в магазинах до начала сезона — для здоровья ребенка они могут быть опасны.

#Белгородская облась#Арбуз#Магазин#Лето#Сезон#Дачный сезон
Подпишитесь
Пострадавшую на Крымском мосту белгородскую девочку перевезут на лечение в Москву
Сегодня, 13:50
Экс-глава Белгородского района Попков не смог обжаловать приговор за взятку
Сегодня, 11:33
Гуманитарную помощь начали выдавать только двум категориям шебекинцев
Сегодня, 14:34
ПВО сработала в Белгородской области: сбит беспилотник на подлёте к Валуйкам
Сегодня, 13:04
В Белгороде с 1 сентября в очном формате заработают 48 школ
Сегодня, 10:23
Иконников прокомментировал новости об очаге кори в соседней с Белгородской области
Сегодня, 14:48