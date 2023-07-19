Большая часть случаев отравления арбузами в Белгороде приходится на период до начала сезона — как раз на июнь и на июль. Это связано с тем, что на организм оказывают негативное влияние те самые химические удобрения, используемые при выращивании арбуза раньше сезона. Ягода быстро впитывает вредную «химию», и в организм человека из плодов она попадает так же быстро.