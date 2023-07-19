Гроза привела к двум пожарам в Белгородской области

Однако не только пожары произошли из-за вчерашней непогоды. В Разумном сорвало шифер с крыши, в Белгороде на улице Советской дерево упало на припаркованную машину, в Томаровке произошло ДТП с участием автобуса. Дерево оказалось и на дороге на улице Мичурина в столице региона. В Старом Осколе затопило улицы.