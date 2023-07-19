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Гроза привела к двум пожарам в Белгородской области

19 июля 2023, 09:38
Фото: 1MI
Во время одного из пожаров спасли мужчину 1962 года рождения. Подробности сообщили в региональном ГУ МЧС.
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Пожар

Гроза стала причиной двух пожаров в Белгородской области накануне. Всего на территории региона зафиксировали девять возгораний.

Во время одного из пожаров спасатели вытащили мужчину 1962 года рождения. Белгородцев призывают не забывать о правилах безопасности.

Однако не только пожары произошли из-за вчерашней непогоды. В Разумном сорвало шифер с крыши, в Белгороде на улице Советской дерево упало на припаркованную машину, в Томаровке произошло ДТП с участием автобуса. Дерево оказалось и на дороге на улице Мичурина в столице региона. В Старом Осколе затопило улицы.

Упавшие деревья и затопленные улицы: фото последствий непогоды в Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Пожар#Происшествия#МЧС#Гроза
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