Гроза привела к двум пожарам в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Гроза стала причиной двух пожаров в Белгородской области накануне. Всего на территории региона зафиксировали девять возгораний.
Во время одного из пожаров спасатели вытащили мужчину 1962 года рождения. Белгородцев призывают не забывать о правилах безопасности.
Однако не только пожары произошли из-за вчерашней непогоды. В Разумном сорвало шифер с крыши, в Белгороде на улице Советской дерево упало на припаркованную машину, в Томаровке произошло ДТП с участием автобуса. Дерево оказалось и на дороге на улице Мичурина в столице региона. В Старом Осколе затопило улицы.