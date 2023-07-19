Гладков рассказал о ходе капитального ремонта домов и дорог в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
По данным губернатора, в 206 многоквартирных домов региона проведут капитальный ремонт. В 13 из них работы уже завершены.
Кроме того, помимо Белгородского района и посёлка Ивня, работы завершили в девяти домах в Белгороде и в одном доме в Алексеевке.
Выполнение работ и качество работ будут обязательно проводить через общественную приёмку собственников жилья, обязательно буду внимательно смотреть, как эта приёмка осуществляется, чтобы не было никаких нарушений.
Вячеслав Гладков
Проводится и капремонт дорог. Так, в Чернянском районе починили участок дороги в три километра между селами Андреевка и Бабанино.
Я очень рад тому, что жители села, которые десять лет ездили по дороге, требующей ремонта, на сегодняшний день ездят по дороге, которую привели в порядок.
Вячеслав Гладков
Ранее Вячеслав Гладков проверил ход капремонта школ в Белгороде. У нескольких учреждений был обнаружен реальный риск срыва установленных сроков, но был опыт и положительный. В связи с этим Гладков предложил директорам школ и детсадов проанализировать наиболее и наименее удачные практики, чтобы затем распространить их на весь регион.