Гладков рассказал о ходе капитального ремонта домов и дорог в Белгородской области

Ранее Вячеслав Гладков проверил ход капремонта школ в Белгороде. У нескольких учреждений был обнаружен реальный риск срыва установленных сроков, но был опыт и положительный. В связи с этим Гладков предложил директорам школ и детсадов проанализировать наиболее и наименее удачные практики, чтобы затем распространить их на весь регион.