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Published Сегодня, 13:56

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Гладков рассказал о ходе капитального ремонта домов и дорог в Белгородской области

19 июля 2023, 13:56
Фото: 1MI
Ремонт дома
О том, как проходит капремонт домов в Белгороде и других муниципалитетах области, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

По данным губернатора, в 206 многоквартирных домов региона проведут капитальный ремонт. В 13 из них работы уже завершены.

Кроме того, помимо Белгородского района и посёлка Ивня, работы завершили в девяти домах в Белгороде и в одном доме в Алексеевке.

Выполнение работ и качество работ будут обязательно проводить через общественную приёмку собственников жилья, обязательно буду внимательно смотреть, как эта приёмка осуществляется, чтобы не было никаких нарушений.
Вячеслав Гладков

Проводится и капремонт дорог. Так, в Чернянском районе починили участок дороги в три километра между селами Андреевка и Бабанино.

Я очень рад тому, что жители села, которые десять лет ездили по дороге, требующей ремонта, на сегодняшний день ездят по дороге, которую привели в порядок.
Вячеслав Гладков

Ранее Вячеслав Гладков проверил ход капремонта школ в Белгороде. У нескольких учреждений был обнаружен реальный риск срыва установленных сроков, но был опыт и положительный. В связи с этим Гладков предложил директорам школ и детсадов проанализировать наиболее и наименее удачные практики, чтобы затем распространить их на весь регион.

Гладков проверил капремонт школ в Белгороде: есть предложение делиться хорошим опытом
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#Капремонт#Многоквартирные дома#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Общество#Хорошие новости#Артем Черненко
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