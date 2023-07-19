Гладков о возвращении белгородцев из лагеря в Крыму: Дети благополучно проехали мост

После происшествия появились вопросы о том, что будет с отдыхом белгородских детей в Крыму. Только за день до случившегося в лагеря отправили 315 юных белгородцев. Однако глава региона заверил, что получил подтверждение безопасности. Связь с детьми пообещали держать постоянно.