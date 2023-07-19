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Гладков о возвращении белгородцев из лагеря в Крыму: Дети благополучно проехали мост

19 июля 2023, 06:23
Фото: Bel.ru
Крымский мост

Гладков рассказал о возвращении белгородских детей из лагеря в Крыму

Часть детей возвращается с летнего отдыха. Утром они уже проехали Ростов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Часть детей из Белгородской области возвращается с отдыха в лагере «Бригантина Белогорья» в Крыму. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, они уже проехали мост, всё прошло благополучно. Утром 19 июля дети проехали Ростов.

Происшествие на Крымском мосту случилось 17 июля. Сообщалось, что мост атаковали надводными дронами, повреждения получила автодорожная составляющая.

В результате происшествия погибла семейная пара из Новооскольского горокруга Белгородской области. Их дочь — 14-летняя девочка — выжила, она находится в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье за теракт.

После происшествия появились вопросы о том, что будет с отдыхом белгородских детей в Крыму. Только за день до случившегося в лагеря отправили 315 юных белгородцев. Однако глава региона заверил, что получил подтверждение безопасности. Связь с детьми пообещали держать постоянно.

Что известно о происшествии на Крымском мосту, где погибли белгородцы
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#Инна Рогова#Крымский мост#Бригантина Белогорья#Лагерь#Возвращение#Дети#Общество#Белгородская область#Ростов#Крым#Вячеслав Гладков
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