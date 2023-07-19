Гладков о возвращении белгородцев из лагеря в Крыму: Дети благополучно проехали мост

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Часть детей из Белгородской области возвращается с отдыха в лагере «Бригантина Белогорья» в Крыму. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, они уже проехали мост, всё прошло благополучно. Утром 19 июля дети проехали Ростов.
Происшествие на Крымском мосту случилось 17 июля. Сообщалось, что мост атаковали надводными дронами, повреждения получила автодорожная составляющая.
В результате происшествия погибла семейная пара из Новооскольского горокруга Белгородской области. Их дочь — 14-летняя девочка — выжила, она находится в больнице.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье за теракт.
После происшествия появились вопросы о том, что будет с отдыхом белгородских детей в Крыму. Только за день до случившегося в лагеря отправили 315 юных белгородцев. Однако глава региона заверил, что получил подтверждение безопасности. Связь с детьми пообещали держать постоянно.