Где получают жильё владельцы разрушенных домов в Белгородской области

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
По словам чиновницы, чаще всего вынужденные переселенцы из приграничья в качестве нового места жительства выбирают Белгород и Белгородский район. Ключи от новых домов выдали уже 96 семьям.
Владельцы 1487 домов получили уведомления о своём праве на новую недвижимость, 1434 из них согласились на предложение властей. Больше тысячи уже решили, где хотят жить.
По данным на 19 июля за счёт правительства Белгородской области для этой категории жителей куплено 526 жилых помещений, в стадии оформления — ещё примерно столько же.
Собственникам разрушенных домов и квартир выдают аналогичные по площади жилые помещения. Также они могут переехать в большее по площади жильё, доплатив за него. На такой шаг пошли около десятка вынужденных переселенцев. Ещё 50 человек рассматривают такой вариант.