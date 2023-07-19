Где получают жильё владельцы разрушенных домов в Белгородской области

Собственникам разрушенных домов и квартир выдают аналогичные по площади жилые помещения. Также они могут переехать в большее по площади жильё, доплатив за него. На такой шаг пошли около десятка вынужденных переселенцев. Ещё 50 человек рассматривают такой вариант.