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Где получают жильё владельцы разрушенных домов в Белгородской области

19 июля 2023, 17:09
Фото: Bel.ru

Почти 100 белгородских семей получили новое жильё взамен разрушенного

19 июля министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина провела онлайн-брифинг, в ходе которого рассказала о о выдаче новой жилплощади жителям приграничных районов, где действует режим ЧС.
Сюжет
Жилье

По словам чиновницы, чаще всего вынужденные переселенцы из приграничья в качестве нового места жительства выбирают Белгород и Белгородский район. Ключи от новых домов выдали уже 96 семьям.

Владельцы 1487 домов получили уведомления о своём праве на новую недвижимость, 1434 из них согласились на предложение властей. Больше тысячи уже решили, где хотят жить.

По данным на 19 июля за счёт правительства Белгородской области для этой категории жителей куплено 526 жилых помещений, в стадии оформления — ещё примерно столько же.

Собственникам разрушенных домов и квартир выдают аналогичные по площади жилые помещения. Также они могут переехать в большее по площади жильё, доплатив за него. На такой шаг пошли около десятка вынужденных переселенцев. Ещё 50 человек рассматривают такой вариант.

Доплатить за новое жильё готовы 10 белгородцев из приграничья
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#Артем Черненко#Белгород#Белгородский район#Белгородская область#Общество#Жилье#Белгородские переселенцы#Место жительства
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