ЕР и Правительство РФ договорились о финансировании народной программы

«Несмотря на все трудности, с которыми сталкиваются белгородцы и регион в целом, реализация народной программы продолжается в соответствии с заданным вектором. Одной из наиболее актуальных тем на сегодняшний день является капитальный ремонт и строительство школ, ведь новый учебный год начнется уже совсем скоро, а это значит, что образовательные организации должны быть полностью готовы к встрече с юными жителями региона. В рамках народной программы и партпроекта „Новая школа“ в регионе идет капремонт и строительство 22 школ. 5 школ, капитальный ремонт которых начался в прошлом году, планируется завершить в текущем, причем 4 из них — до начала учебного года. За всеми этапами преображениями регулярно следят партийцы вместе с представителями общественности и родительского сообщества. Уверен, что постоянный контроль и взаимодействие всех заинтересованных сторон приведут к максимально качественному результату», — рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.