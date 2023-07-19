ЕР и Правительство РФ договорились о финансировании народной программы

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Издание rostovgazeta.ru пишет, что Дмитрий Медведев подчеркнул, что в проекте бюджета на эти три года необходимо предусмотреть финансирование всех положений народной программы. В первую очередь нужно обеспечить безопасность Российской Федерации, обороноспособность и потребности специальной военной операции. На это необходимо направить все усилия. Он также отметил, что интересы жителей Российской Федерации являются неукоснительным приоритетом для «Единой России».
Кроме этого, важно учитывать нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса и Вооруженных сил РФ, включая вопросы обеспечения кадрами. Председатель партии призвал уделить повышенное внимание в федеральном бюджете финансированию в новых регионах социально значимых проектов.
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, в свою очередь, отметил, что в бюджет на следующий год в обязательном порядке будут заложены все положения народной программы, все, что было обещано партией избирателям. Турчак отметил, что «Единая Россия» продолжит проводить ремонт действующих и строить новые школы, детские сады, больницы и ФАПы, дороги и коммунальную инфраструктуру. Также будет продолжено подключение домов по социальной догазификации, будут благоустраиваться дворовые территории и парки. В новых регионах жизнь будет приводиться к российским стандартам. Турчак отметил, что в том числе будет в полном объеме финансироваться фронт.
По информации на сайте ER.RU, министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что приоритетом бюджетной политики является выполнение социальных обязательств. Он подчеркнул, что средства закладываются на пособия для детей, повышение минимального размера оплаты труда, программу горячего питания для учеников 1 — 4 классов, выплаты за классное руководство. Будет продолжаться реализация программ капитального ремонта и строительства новых школ, колледжей, общежитий для студентов, а также модернизации первичного звена здравоохранения, медицинской реабилитации, обеспечения лекарственными препаратами. Кроме этого, предусмотрено финансирование на развитие комфортной городской среды, обустройство новых спортплощадок, формирование транспортной инфраструктуры.
«Несмотря на все трудности, с которыми сталкиваются белгородцы и регион в целом, реализация народной программы продолжается в соответствии с заданным вектором. Одной из наиболее актуальных тем на сегодняшний день является капитальный ремонт и строительство школ, ведь новый учебный год начнется уже совсем скоро, а это значит, что образовательные организации должны быть полностью готовы к встрече с юными жителями региона. В рамках народной программы и партпроекта „Новая школа“ в регионе идет капремонт и строительство 22 школ. 5 школ, капитальный ремонт которых начался в прошлом году, планируется завершить в текущем, причем 4 из них — до начала учебного года. За всеми этапами преображениями регулярно следят партийцы вместе с представителями общественности и родительского сообщества. Уверен, что постоянный контроль и взаимодействие всех заинтересованных сторон приведут к максимально качественному результату», — рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.