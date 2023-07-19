Дождливая погода задержится в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В Белгородской области в четверг, 20 июля, вновь ожидается дождь. Небольшие осадки могут пройти днём в отдельных районах.
Ночью дождя не предвидится. Температура составит +10…+15 ˚С. Днём потеплеет до +22…+27 ˚С. Ветер западной четверти 7-12 м/с.
В то же время в Белгороде в четверг будет сухо. Об этом говорится в текущем прогнозе Гидрометцентра. Ночью 20 июля температура составит +14 ˚С. Днём столбик термометра поднимется до +25 ˚С.
Вместе с тем небольшие дожди в Белгороде возможны ночью и днём с пятницы по воскресенье. Теплее всего будет в субботу, когда столбик термометра покажет +26 ˚С.
Сильный дождь накануне обрушился на Белгород и Старый Оскол. Из-за осадков на некоторых улицах образовались реки, а деревья вновь не выдержали сильного ветра.