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Дождливая погода задержится в Белгородской области

19 июля 2023, 12:34
Фото: 1MI
Небольшие дожди ожидаются днём в четверг. При этом столбик термометра в отдельных районах поднимется до +27 ˚С, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
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Погода

В Белгородской области в четверг, 20 июля, вновь ожидается дождь. Небольшие осадки могут пройти днём в отдельных районах.

Ночью дождя не предвидится. Температура составит +10…+15 ˚С. Днём потеплеет до +22…+27 ˚С. Ветер западной четверти 7-12 м/с.

В то же время в Белгороде в четверг будет сухо. Об этом говорится в текущем прогнозе Гидрометцентра. Ночью 20 июля температура составит +14 ˚С. Днём столбик термометра поднимется до +25 ˚С.

Вместе с тем небольшие дожди в Белгороде возможны ночью и днём с пятницы по воскресенье. Теплее всего будет в субботу, когда столбик термометра покажет +26 ˚С.

Сильный дождь накануне обрушился на Белгород и Старый Оскол. Из-за осадков на некоторых улицах образовались реки, а деревья вновь не выдержали сильного ветра.

Упавшие деревья и затопленные улицы: фото последствий непогоды в Белгородской области
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#Инна Рогова#Погода#Прогноз погоды#Дождь#Общество#МЧС#Гидрометцентр#Белгородская область#Белгород
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