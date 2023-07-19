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Published Сегодня, 15:21

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Доплатить за новое жильё готовы 10 белгородцев из приграничья

19 июля 2023, 15:21
Фото: 1MI
Речь идёт о домах, которые больше по площади, чем те, которые были разрушены обстрелами, сообщила министр строительства области Оксана Козлитина.

Ранее в регионе утвердили новую форму компенсации за разрушенное жильё. Теперь белгородцы могут выбрать дома большей площади, но оплачивать разницу придётся собственными средствами.

В настоящий момент на этот вид компенсации согласились десять собственников. Ещё порядка 50 человек пока только интересуются этим вариантом.

Что касается разделения и получения вместо одного жилого помещения двух, это тоже есть. Но пока массовости такой на это нет, есть единичные случаи.
Оксана Козлитина

Отметим, что ы регионе на новое жильё взамен разрушенного согласились 1434 собственника.

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#Алина Харина#Приграничье#Разрушения#Дома#Доплата#Компенсация#Общество#Жильё для жителей приграничья#Белгородская область#Оксана Козлитина
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