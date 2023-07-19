Доплатить за новое жильё готовы 10 белгородцев из приграничья

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Ранее в регионе утвердили новую форму компенсации за разрушенное жильё. Теперь белгородцы могут выбрать дома большей площади, но оплачивать разницу придётся собственными средствами.
В настоящий момент на этот вид компенсации согласились десять собственников. Ещё порядка 50 человек пока только интересуются этим вариантом.
Что касается разделения и получения вместо одного жилого помещения двух, это тоже есть. Но пока массовости такой на это нет, есть единичные случаи.
Оксана Козлитина
Отметим, что ы регионе на новое жильё взамен разрушенного согласились 1434 собственника.