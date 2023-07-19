Детсады в Белгороде планируют открыть с 1 августа

Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
Modified Сегодня, 19:13
Updated Сегодня, 19:13
«Когда ждать окончательного решения по поводу детских садов Белгорода?» — спросила горожанка по имени Анастасия.
Мы готовы с 1 августа, но нужно 100-процентное решение родителей, заведующих и сотрудников детского сада. Если это решение есть — с 1 августа. Но мы не сможем защитной плёнкой закрыть до этого времени, потому что её ещё не поставили. Поставка произойдёт до конца августа.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона напомнил, что в 20-километровой зоне от госграницы школы и детские сады работать однозначно не будут. Возможно, учеников некоторых школ будут возить в другие учреждения, но большинство останутся на дистанте. В остальных случаях формат работы детсадов и школ будет зависеть от мнения родительских комитетов и руководства образовательных учреждений.
С 1 сентября в Белгороде откроются 48 школ, на офлайн-обучение выйдут около 48 тыс. детей, в том числе 3000 первоклассников.