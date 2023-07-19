Детсады в Белгороде планируют открыть с 1 августа

Глава региона напомнил, что в 20-километровой зоне от госграницы школы и детские сады работать однозначно не будут. Возможно, учеников некоторых школ будут возить в другие учреждения, но большинство останутся на дистанте. В остальных случаях формат работы детсадов и школ будет зависеть от мнения родительских комитетов и руководства образовательных учреждений.