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Белгородцы могут получить онлайн-консультацию в МФЦ по видеосвязи

19 июля 2023, 13:56
Фото: 1MI
Специалисты центра готовы консультировать жителей по поводу получения государственных, муниципальных и иных услуг в электронном виде, сообщает пресс-служба правительства Белгородской области.

В первую очередь сервис разработан для пожилых и маломобильных граждан, а также для тех, кто не хочет или не может тратить время на личное посещение МФЦ.

Мы поможем решить любой вопрос, связанный с работой на портале госуслуг, а также окажем консультационную поддержку при оформлении иных услуг в электронном виде — расскажем, как пользоваться электронной регистратурой, оформить запись к врачу или вызов врача на дом.
руководитель МФЦ Белгородской области Олеся Митякина

Чтобы попасть на онлайн-консультацию, необходимо подать заявку: зайти на сайт МФЦ, перейти в раздел «Онлайн-приёмная» и авторизоваться в личном кабинете через портал госуслуг.

Затем нужно нажать на кнопку «Подать заявку» — последняя расположена прямо на главной странице сайта. С неё пользователя перенаправят на заполнение анкеты: необходимо будет выбрать «Консультация по работе на Госуслугах и иных госсервисах», после чего кратко описать суть вопроса и уточнить место получения консультативной помощи — личный компьютер. Финальный шаг — выбрать свободную дату и время.

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#Общество#Хорошие новости#Белгородская область#Артем Черненко#МФЦ#Онлайн-консультация#Получение государственных услуг#Электронные услуги#Госуслуги
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