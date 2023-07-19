Белгородцы могут получить онлайн-консультацию в МФЦ по видеосвязи

Затем нужно нажать на кнопку «Подать заявку» — последняя расположена прямо на главной странице сайта. С неё пользователя перенаправят на заполнение анкеты: необходимо будет выбрать «Консультация по работе на Госуслугах и иных госсервисах», после чего кратко описать суть вопроса и уточнить место получения консультативной помощи — личный компьютер. Финальный шаг — выбрать свободную дату и время.