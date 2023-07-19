Белгородцы могут получить онлайн-консультацию в МФЦ по видеосвязи

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
В первую очередь сервис разработан для пожилых и маломобильных граждан, а также для тех, кто не хочет или не может тратить время на личное посещение МФЦ.
Мы поможем решить любой вопрос, связанный с работой на портале госуслуг, а также окажем консультационную поддержку при оформлении иных услуг в электронном виде — расскажем, как пользоваться электронной регистратурой, оформить запись к врачу или вызов врача на дом.
руководитель МФЦ Белгородской области Олеся Митякина
Чтобы попасть на онлайн-консультацию, необходимо подать заявку: зайти на сайт МФЦ, перейти в раздел «Онлайн-приёмная» и авторизоваться в личном кабинете через портал госуслуг.
Затем нужно нажать на кнопку «Подать заявку» — последняя расположена прямо на главной странице сайта. С неё пользователя перенаправят на заполнение анкеты: необходимо будет выбрать «Консультация по работе на Госуслугах и иных госсервисах», после чего кратко описать суть вопроса и уточнить место получения консультативной помощи — личный компьютер. Финальный шаг — выбрать свободную дату и время.