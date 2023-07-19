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Белгородка попросила министра здравоохранения вытащить её сына из алкогольной комы

19 июля 2023, 14:56
Фото: Midjourney
Жительница Белгородской области обратилась к министру здравоохранения региона с просьбой помочь её наркозависимому сыну. Андрей Иконников попросил предоставить ему необходимые данные, а также пообещал помочь.

Местная жительница обратилась к министру Андрею Иконникову со следующим сообщением:

У меня страшная беда с сыном, не знаю, что дальше делать. В ходе приёма алкоголя и тяжёлых наркотиков он стал психически больным. Был в алкогольной коме, пролежал в психиатрической больнице, его выписали. Вчера опять впал в алкогольную кому, положили. Что нам дальше делать?

Глава минздрава попросил у женщины фамилию, имя и отчество её сына, а также пообещал связать семью с главным врачом необходимой больницы.

Постараемся помочь, в рамках правового поля сделаем то, на что имеем право. Если есть какие-то вопросы за его рамками — у нас связаны руки. Но постараемся какой-нибудь выход найти.
Андрей Иконников
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#Артем Черненко#Министр здравоохранения#Алкогольная кома#Наркозависимость#Жалоба#Медицина#Белгородская область#Андрей иконников
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