Белгородка попросила министра здравоохранения вытащить её сына из алкогольной комы

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Местная жительница обратилась к министру Андрею Иконникову со следующим сообщением:
У меня страшная беда с сыном, не знаю, что дальше делать. В ходе приёма алкоголя и тяжёлых наркотиков он стал психически больным. Был в алкогольной коме, пролежал в психиатрической больнице, его выписали. Вчера опять впал в алкогольную кому, положили. Что нам дальше делать?
Глава минздрава попросил у женщины фамилию, имя и отчество её сына, а также пообещал связать семью с главным врачом необходимой больницы.
Постараемся помочь, в рамках правового поля сделаем то, на что имеем право. Если есть какие-то вопросы за его рамками — у нас связаны руки. Но постараемся какой-нибудь выход найти.
Андрей Иконников