С 1 марта текущего года разводить огонь и сжигать мусор на участке можно в 15 м от построек. Жарить шашлыки можно в пяти метрах от зданий. Бочки для сжигания мусора разрешено ставить в 7,5 м от построек. Во время засухи и сильном ветре огонь разводить запрещено.