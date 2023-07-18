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За мусор и урожай: какие штрафы могут получить дачники летом 2023 года

18 июля 2023, 11:05
Фото: 1MI
Нарваться на штраф дачники могут за продажу урожая, сжигание травы, мусор и сорняк на участке. Разбираемся в материале, что запрещено делать любителям дачи.

Мусор на дачном участке

На участке запрещено складывать мусор, закапывать или разбрасывать на территории. Штраф за сорняки и свалку на даче в текущем году составит от 20 до 50 тыс. рублей.

Строительный мусор и стекло необходимо вывозить в контейнерах с участка. Также дачники обязаны убирать вредные растения, сухостой и косить траву. К примеру, штраф в пять тыс. рублей можно подучить за карантинные растения на территории участка. К таким растениям относится борщевик.

Штрафы за костёр

С 1 марта текущего года разводить огонь и сжигать мусор на участке можно в 15 м от построек. Жарить шашлыки можно в пяти метрах от зданий. Бочки для сжигания мусора разрешено ставить в 7,5 м от построек. Во время засухи и сильном ветре огонь разводить запрещено.

За нарушение дачникам грозит штраф от двух до четырёх тысяч рублей. Если нарушение произошло в особый противопожарный период, то штраф вырастет до 20 тыс. рублей. Если в результате случился пожар, то наказание за это превысит 50 тыс. рублей.

Продажа урожая

Дачники имеют право выращивать и продавать продукты растениеводства и их переработки. Это касается всего того, что было выращено на участке. Однако продавать продукцию нельзя, если организовал собственную торговую точку. Для продажи нужно арендовать место на рынке или ярмарке.

Отметим, что некачественную продукцию, а также выращенную с помощью наёмных сотрудников, продавать запрещено. Кроме того, действует запрет на продажу с арендованных участков. Сумма штрафа варьируется от 500 до 2500 рублей.

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#Алина Харина#Штрафы#Дачники#Сорняк#Продукция#Пал травы#Белгородская область
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