Вячеслав Гладков проверил ход строительства спортивных объектов в Белгороде

Кроме того, глава региона посетил центр для занятий художественной гимнастикой, прыжкам на батуте и спортивной акробатикой на улице Мокроусова. На объекте заканчиваются работы по внутренней отделке и остеклению. В спортивных залах уже залили бетонные полы, в ближайшее время начнётся укладка специального паркетного покрытия. На третьем этаже здания будут расположены гостиничные номера, внутренняя отделка которых уже завершилась. На втором этаже оборудуют музей трёх видов спорта.