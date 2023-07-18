Вячеслав Гладков проверил ход строительства спортивных объектов в Белгороде

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
По словам Вячеслава Гладкова, строительство центра для занятий адаптивной физкультурной практически завершено. На спортивном объекте площадью 4 тыс. кв. м оборудовали универсальный зал, помещение для настольного тенниса, игровых видов спорта и волейбола сидя. Центр откроется 15 сентября.
Сейчас подрядчику необходимо устранить протечку кровли, отметил губернатор. Также в скором времени в центр доставят необходимое оборудование и мебель.
Претензий к подрядчику пока нет, но все неисправности должны быть оперативно устранены. В планах следующего года — строительство стрелкового тира, поля для метания снарядов, гостиницы и благоустройство всей прилегающей территории с оборудованием велопешеходной инфраструктуры.
Вячеслав Гладков
Отметим, что спортивный объект находится на улице Белинского в районе Ботанического сада.
Кроме того, глава региона посетил центр для занятий художественной гимнастикой, прыжкам на батуте и спортивной акробатикой на улице Мокроусова. На объекте заканчиваются работы по внутренней отделке и остеклению. В спортивных залах уже залили бетонные полы, в ближайшее время начнётся укладка специального паркетного покрытия. На третьем этаже здания будут расположены гостиничные номера, внутренняя отделка которых уже завершилась. На втором этаже оборудуют музей трёх видов спорта.
«Особое внимание будет уделено благоустройству прилегающей к центру территории. У центра очень красивое здание, но оно находится внутри уже существующей застройки. Чтобы привлечь к нему внимание, необходимо продумать обустройство входной группы. Я предлагаю благоустроить аллею, на которой мы высадим сирень, обыгрывая название нового учреждения. Для ухода за зелёными насаждениями необходим настоящий специалист по кронированию и оздоровлению растений», — написал губернатор.
Известно, что новое спортивное здание получило название «Сирень».