Власти Шебекино не увидели проблемы в оставшихся после ремонта щелях на крыше дома

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Жители Шебекино жалуются на качество ремонта крыши дома №4 по улице Богдана Хмельницкого. По этому адресу 15 июля провели ремонт кровли, которая пострадала из-за массированных обстрелов города в мае–июне. Однако проделанной работой шебекинцы недовольны.
«После ремонта жильцы поднялись самостоятельно на крышу, чтобы оценить качество проделанной работы. Ремонта там никакого не наблюдается — вся крыша в дырах от осколков. Между листами шифера, которые рабочие кинули взамен повреждённых, огромные щели», — рассказала местная жительница в комментариях на странице губернатора.
Женщине ответил глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов. По его словам, на кровле заменили повреждённый шифер. Остальную часть обследовала комиссия и результатов повреждений вследствие обстрелов не обнаружила. «Огромные щели» чиновник объяснил эксплуатацией дома.
«Действительно, на кровле имеются просветы в местах стыков, но они образовались в ходе эксплуатации дома. Данные повреждения будут устраняться в рамках текущего содержания дома управляющей компанией», — объяснил Жданов.
Более того, глава округа сообщил, что капитальный ремонт сделают в соответствии с адресной программой по МКД Белгородской области.
Ответ на вопрос по крыше дома Владимир Жданов озвучил и в ходе прямого эфира. По его словам, «обещанного ремонта» не было. Речь шла о замене повреждённого шифера.
«Полностью о ремонте кровли в данном доме речи не было. Те участки, которые были повреждены, они заменены. Согласен, что кое-где есть места, где есть просветы. Это исправят в рамках текущего ремонта», — заключил Владимир Жданов.