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Власти Шебекино не увидели проблемы в оставшихся после ремонта щелях на крыше дома

18 июля 2023, 07:49
Фото: 1MI
Жители Шебекино обратились как к губернатору, так и к главе городского округа. Люди утверждают, что никакого ремонта там даже не было, а вся крыша — в дырах от осколков.

Жители Шебекино жалуются на качество ремонта крыши дома №4 по улице Богдана Хмельницкого. По этому адресу 15 июля провели ремонт кровли, которая пострадала из-за массированных обстрелов города в мае–июне. Однако проделанной работой шебекинцы недовольны.

«После ремонта жильцы поднялись самостоятельно на крышу, чтобы оценить качество проделанной работы. Ремонта там никакого не наблюдается — вся крыша в дырах от осколков. Между листами шифера, которые рабочие кинули взамен повреждённых, огромные щели», — рассказала местная жительница в комментариях на странице губернатора.

Женщине ответил глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов. По его словам, на кровле заменили повреждённый шифер. Остальную часть обследовала комиссия и результатов повреждений вследствие обстрелов не обнаружила. «Огромные щели» чиновник объяснил эксплуатацией дома.

«Действительно, на кровле имеются просветы в местах стыков, но они образовались в ходе эксплуатации дома. Данные повреждения будут устраняться в рамках текущего содержания дома управляющей компанией», — объяснил Жданов.

Более того, глава округа сообщил, что капитальный ремонт сделают в соответствии с адресной программой по МКД Белгородской области.

Ответ на вопрос по крыше дома Владимир Жданов озвучил и в ходе прямого эфира. По его словам, «обещанного ремонта» не было. Речь шла о замене повреждённого шифера.

«Полностью о ремонте кровли в данном доме речи не было. Те участки, которые были повреждены, они заменены. Согласен, что кое-где есть места, где есть просветы. Это исправят в рамках текущего ремонта», — заключил Владимир Жданов.

Крыша дома на ул. Б. Хмельницкого в Шебекино
Видео: Юлия Доган ВК
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Владимир Жданов#Город#Жалобы#Качество ремонта#Крыша#Дом#Обстрелы#Видео#Восстановление домов
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