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Вернувшиеся в город шебекинцы сообщили о нехватке хлеба в магазинах

18 июля 2023, 14:26
Фото: 1MI
К губернатору в комментариях обратилась местная жительница и рассказала, что в Шебекино невозможно купить хлеб. Женщина попросила обеспечить горожан товарами первой необходимости.

Шебекинцы жалуются губернатору в комментариях на нехватку в городе товаров первой необходимости и просят их ими обеспечить. В частности, от местной жительницы поступило сообщение о том, что в городе тяжело купить хлеб. Она интересуется, где и как можно его приобрести человеку, который работает с 8:00 до 17:00.

«Оперативная обстановка в городе Шебекино не позволяет после рабочего дня объехать все магазины в поисках хлеба. Мы вернулись и вышли на работу, прошу вас обеспечить город продуктами первой необходимости в полном объёме», — написала горожанка.

На сообщение женщины ответил глава городского округа Владимир Жданов. Наличие некоторых проблем чиновник подтвердил, но заверил, что по мере возвращения людей в город поставки продуктов будут увеличиваться. По информации Жданова, пока в Шебекино работает 35 продовольственных магазинов.

«Хлебобулочные изделия завозятся регулярно. Торговые объекты возобновляют работу каждый день», — объяснил чиновник.

Напомним, что ранее шебекинцы просили разобраться с качеством выполняемых работ по восстановлению домов. Так, на крыше одного из зданий остались просветы.

Власти Шебекино не увидели проблемы в оставшихся после ремонта щелях на крыше дома
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Владимир Жданов#Хлеб#Магазины#Продукты первой необходимости#Город
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