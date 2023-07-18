Вернувшиеся в город шебекинцы сообщили о нехватке хлеба в магазинах

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Шебекинцы жалуются губернатору в комментариях на нехватку в городе товаров первой необходимости и просят их ими обеспечить. В частности, от местной жительницы поступило сообщение о том, что в городе тяжело купить хлеб. Она интересуется, где и как можно его приобрести человеку, который работает с 8:00 до 17:00.
«Оперативная обстановка в городе Шебекино не позволяет после рабочего дня объехать все магазины в поисках хлеба. Мы вернулись и вышли на работу, прошу вас обеспечить город продуктами первой необходимости в полном объёме», — написала горожанка.
На сообщение женщины ответил глава городского округа Владимир Жданов. Наличие некоторых проблем чиновник подтвердил, но заверил, что по мере возвращения людей в город поставки продуктов будут увеличиваться. По информации Жданова, пока в Шебекино работает 35 продовольственных магазинов.
«Хлебобулочные изделия завозятся регулярно. Торговые объекты возобновляют работу каждый день», — объяснил чиновник.
Напомним, что ранее шебекинцы просили разобраться с качеством выполняемых работ по восстановлению домов. Так, на крыше одного из зданий остались просветы.