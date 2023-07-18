Вернувшиеся в город шебекинцы сообщили о нехватке хлеба в магазинах

Шебекинцы жалуются губернатору в комментариях на нехватку в городе товаров первой необходимости и просят их ими обеспечить. В частности, от местной жительницы поступило сообщение о том, что в городе тяжело купить хлеб. Она интересуется, где и как можно его приобрести человеку, который работает с 8:00 до 17:00.