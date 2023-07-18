В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве двоих мужчин в военной форме

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
В Воронеже задержали подозреваемого в двойном убийстве 25-летнего мужчину. Происшествие случилось в Хохольском районе Воронежской области. Там нашли тела двоих мужчин, одетых в военную форму. Имя фигуранта дела не раскрывается.
Тела «неустановленных мужчин» с огнестрельными ранениями обнаружили 6 июля недалеко от автодороги Воронеж — Луганск. СК возбудил уголовное дело по факту убийства.
Задержанный уже дал признательные показания. Пока следком устанавливает все обстоятельства совершённого преступления.
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на другие СМИ, убитые могли быть бойцами ЧВК «Вагнер». Они якобы отказались участвовать в «вагнеровском» мятеже 24 июня. В материале СК об этом не упоминается.
Ранее сообщалось, что убитые мужчины были одеты в военную форму, но никаких документов при них не нашли. Неподалёку заметили УАЗ с оружием внутри.