В Старом Осколе женщина на Mazda сбила пешехода насмерть

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
По предварительным данным, около 23:45 в Старом Осколе в районе дома №16 микрорайона Рудничный Mazda 6 наехала на пешехода, находившегося на проезжей части. За рулём иномарки была 34-летняя женщина. 47-летний пешеход от полученных травм скончался на месте.
Ещё один человек накануне пострадал в ДТП, которое случилось в 00:45 на 20-м км дороги Алексеевка — Луценково в Алексеевском горокруге. 40-летний водитель скутера Racer не справился с управлением и съехал с дороги.
Ранее сообщалось, что в Старом Осколе Kia Rio сбила детскую коляску, в которой находилась годовалая девочка. Ребёнок получил травмы, но относительно несерьёзные — после осмотра врачей её отпустили домой на амбулаторное лечение.