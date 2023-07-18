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В Старом Осколе женщина на Mazda сбила пешехода насмерть

18 июля 2023, 09:01
Фото: 1MI
Авария произошла около полуночи в микрорайоне Рудничный. Пешеход скончался на месте ДТП. Об этом рассказали в УГИБДД по Белгородской области.
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ДТП

По предварительным данным, около 23:45 в Старом Осколе в районе дома №16 микрорайона Рудничный Mazda 6 наехала на пешехода, находившегося на проезжей части. За рулём иномарки была 34-летняя женщина. 47-летний пешеход от полученных травм скончался на месте.

Ещё один человек накануне пострадал в ДТП, которое случилось в 00:45 на 20-м км дороги Алексеевка — Луценково в Алексеевском горокруге. 40-летний водитель скутера Racer не справился с управлением и съехал с дороги.

Ранее сообщалось, что в Старом Осколе Kia Rio сбила детскую коляску, в которой находилась годовалая девочка. Ребёнок получил травмы, но относительно несерьёзные — после осмотра врачей её отпустили домой на амбулаторное лечение.

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#Таисия Некрасова#ДТП#Происшествия#Пострадавшие#Погибшие#Белгородская область#Старый Оскол#Алексеевский горокруг#Новости Старого Оскола
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