Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Изображение материала

В соседнем с Белгородской областью регионе выявили очаг кори

18 июля 2023, 08:28
Фото: 1MI

В Курске выявили очаг с 70 заболевшими корью

Среди заболевших есть взрослые и дети. Очаг выявили в областном центре. Об этом сообщает издание «Курские известия».

В Курске выявили очаг острого инфекционного вирусного заболевания. Среди заболевших — 50 детей и 20 взрослых. Из общего количества детей 27 — школьники. Все заболевшие не были привиты по причине отказов.

Лабораторно подтвердили 30 случаев заболевания корью, диагноз поставлен в 34 случаях, шесть человек находятся под наблюдением с подозрением на корь. В инфекционном стационаре остаются шесть человек, 19 — на амбулаторном лечении, 45 — выздоровели.

Как сообщают «Курские известия», ситуация находится под контролем регионального Роспотребнадзора. Проводятся противоэпидемические мероприятия.

Ранее сообщалось, что к концу мая в Белгородской области выявили шесть случаев заболевания корью. Тогда заразились взрослые и дети, в том числе девятимесячный ребёнок. Все случаи заболевания — привозные.

Эксперт: бояться прививки от кори не стоит, гораздо хуже её не сделать
Узнать подробнее
Читайте также:
Из шести заболевших корью белгородцев пятеро — детиВ Белгородской области корь подтвердили у девятимесячного ребёнкаРаспространяется быстрее, чем ковид: Иконников ответил на вопрос о случаях кори
#Таисия Некрасова#Корь#Инфекционное заболевание#Вирус#Медицина#Инфекционный центр#Белгородская область#Курск#Курская область#Черноземье
Подпишитесь
Пять человек пострадали при обстреле окраины Шамино в Белгородской области
Сегодня, 09:45
Стрельба и сброшенные с БПЛА гранаты: в белгородском приграничье вновь неспокойно
Сегодня, 08:08
Власти Шебекино не увидели проблемы в оставшихся после ремонта щелях на крыше дома
Сегодня, 07:49
Пострадавшую при ЧП на Крымском мосту белгородку могут направить на лечение в Москву
Сегодня, 06:56
Стало известно о состоянии пострадавших во время взрыва машины в Белгороде
Сегодня, 10:14
Новые люди предложили отменить 52 бессмысленных штрафа
Сегодня, 06:00