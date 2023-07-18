В соседнем с Белгородской областью регионе выявили очаг кори

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
В Курске выявили очаг острого инфекционного вирусного заболевания. Среди заболевших — 50 детей и 20 взрослых. Из общего количества детей 27 — школьники. Все заболевшие не были привиты по причине отказов.
Лабораторно подтвердили 30 случаев заболевания корью, диагноз поставлен в 34 случаях, шесть человек находятся под наблюдением с подозрением на корь. В инфекционном стационаре остаются шесть человек, 19 — на амбулаторном лечении, 45 — выздоровели.
Как сообщают «Курские известия», ситуация находится под контролем регионального Роспотребнадзора. Проводятся противоэпидемические мероприятия.
Ранее сообщалось, что к концу мая в Белгородской области выявили шесть случаев заболевания корью. Тогда заразились взрослые и дети, в том числе девятимесячный ребёнок. Все случаи заболевания — привозные.