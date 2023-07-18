В соседнем с Белгородской областью регионе выявили очаг кори

Лабораторно подтвердили 30 случаев заболевания корью, диагноз поставлен в 34 случаях, шесть человек находятся под наблюдением с подозрением на корь. В инфекционном стационаре остаются шесть человек, 19 — на амбулаторном лечении, 45 — выздоровели.