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В детской больнице в Старом Осколе ребёнку сделали прививку без согласия родителей

18 июля 2023, 06:48
Фото: 1MI
Проверка показала, что фельдшер в детской окружной больнице сделал прививку 8-летнему ребёнку, а родителей об этом не предупредил, сообщили в региональной прокуратуре.

В Старом Осколе наказали фельдшера, который сделал прививку ребёнку, не спросив согласия родителей. Инцидент произошёл в Старооскольской окружной детской больнице.

Городской прокурор провёл проверку после обращения о нарушениях законодательства при проведении профилактической прививки без уведомления об этом законного представителя. Прививки, согласно законодательству, проводятся при наличии согласия от родителей детей в возрасте до 15 лет.

Проверка показала, что фельдшер детской больницы нарушил законодательство и сделал такую прививку восьмилетнему ребёнку, а родителей об этом не предупредил. Прокуратура внесла представления в адрес главного врача. Нарушившего правила медика привлекли к дисциплинарной ответственности.

Это не первый подобный случай в регионе с начала года. В январе в Белгороде в детской поликлинике № 3 медик тоже сделала прививку несовершеннолетнему без согласия родителей. Этим инцидентом заинтересовались в прокуратуре. Нарушение подтвердилось, совершившему нарушение врачу объявили выговор.

«Не говори маме»: медик сделала прививку ребёнку в Белгороде без согласия родителей
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#Прокуратура#Прививка#Ребёнок#Проверка#Согласие#Родители#Общество#Новости Старого Оскола
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