В детской больнице в Старом Осколе ребёнку сделали прививку без согласия родителей

Это не первый подобный случай в регионе с начала года. В январе в Белгороде в детской поликлинике № 3 медик тоже сделала прививку несовершеннолетнему без согласия родителей. Этим инцидентом заинтересовались в прокуратуре. Нарушение подтвердилось, совершившему нарушение врачу объявили выговор.