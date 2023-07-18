В детской больнице в Старом Осколе ребёнку сделали прививку без согласия родителей

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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В Старом Осколе наказали фельдшера, который сделал прививку ребёнку, не спросив согласия родителей. Инцидент произошёл в Старооскольской окружной детской больнице.
Городской прокурор провёл проверку после обращения о нарушениях законодательства при проведении профилактической прививки без уведомления об этом законного представителя. Прививки, согласно законодательству, проводятся при наличии согласия от родителей детей в возрасте до 15 лет.
Проверка показала, что фельдшер детской больницы нарушил законодательство и сделал такую прививку восьмилетнему ребёнку, а родителей об этом не предупредил. Прокуратура внесла представления в адрес главного врача. Нарушившего правила медика привлекли к дисциплинарной ответственности.
Это не первый подобный случай в регионе с начала года. В январе в Белгороде в детской поликлинике № 3 медик тоже сделала прививку несовершеннолетнему без согласия родителей. Этим инцидентом заинтересовались в прокуратуре. Нарушение подтвердилось, совершившему нарушение врачу объявили выговор.