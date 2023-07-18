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В Белгородской области с начала июля ищут молодого мужчину

18 июля 2023, 11:40
Фото: lizaalert_belgorod
31-летнего Илью Маслова ищут с 8 июля. Информацию о пропавшем опубликовали в группе поискового отряда «Лиза Алерт».
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Поиски

В Белгородской области разыскивают 31-летнего Илью Маслова. Его местонахождение неизвестно с 8 июля. Откуда именно он пропал, не уточняется.

Рост мужчины — 176 см, телосложение худощавое. У него русые волосы и голубые глаза. Во что пропавший был одет, неизвестно. Особых примет также нет.

Всех тех, кто имеет какие-либо данные о пропавшем мужчине, просят сообщить информацию на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52. Звонок по России бесплатный. Также можно позвонить на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112.

Напомним, в Белгородском районе больше недели не могут найти 40-летнего Евгения Русанова. Последний раз белгородца видели 10 июля, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Фото: lizaalert_belgorod
В Белгороде больше двух недель ищут мужчину
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Поиски#Происшествия#Пропажа#Лиза Алерт#Пропал человек
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