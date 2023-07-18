В Белгородской области с начала июля ищут молодого мужчину

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
В Белгородской области разыскивают 31-летнего Илью Маслова. Его местонахождение неизвестно с 8 июля. Откуда именно он пропал, не уточняется.
Рост мужчины — 176 см, телосложение худощавое. У него русые волосы и голубые глаза. Во что пропавший был одет, неизвестно. Особых примет также нет.
Всех тех, кто имеет какие-либо данные о пропавшем мужчине, просят сообщить информацию на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52. Звонок по России бесплатный. Также можно позвонить на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112.
Напомним, в Белгородском районе больше недели не могут найти 40-летнего Евгения Русанова. Последний раз белгородца видели 10 июля, с тех пор его местонахождение неизвестно.