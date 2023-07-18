В Белгородской области с начала июля ищут молодого мужчину

Всех тех, кто имеет какие-либо данные о пропавшем мужчине, просят сообщить информацию на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52. Звонок по России бесплатный. Также можно позвонить на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112.