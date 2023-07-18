В Белгороде продолжат борьбу с крысами

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
В Белгороде 13 участков обработают от грызунов. Соответствующую закупку опубликовало Белгорблагоустройство. Коммунальное предприятие ищет организацию, которая проведёт барьерную дератизацию. Заявки подаются до 25 июля, а исполнителя определят спустя два дня. Начальная сумма контракта составила 419 тыс. 750 рублей.
Согласно техническому заданию, такие работы проведут в микрорайоне Оскочное в районе улицы Кутузова с выходом к Белгородскому молочному комбинату на 30 га, в районе центрального кладбища на 16 га, в районе улицы 8 Марта и Ботанического сада БелГУ на 50 га, в Сосновке в районе зоопарка и детского санатория на 25 га. Такая же площадь работ запланирована на южной границе города в районе улицы Есенина с выходом на Магистральную.
Также барьерную дератизацию проведут в Архиерейской роще на 46 га, в лесопарке «Армячий лог» на 16 га, на лыжероллерной трасса в микрорайоне Новый на 21 га, по периметру микрорайона Новый на 30 га, по периметру Новой жизни на 21 га, по периметру Зари-2 на 35 га, от кладбища «Ячнево» вдоль лесополосы и пустырю до выхода на улицу Студенческую на 27 га, от перекрёстка Губкина — Ватутина до моста через Везёлку на 23 га.
Напомним, в 2020 году грызуны стали причиной всплеска заболевания геморрагической лихорадкой в Белгородской области. Причиной активности грызунов стали тёплые зимы.