В Белгороде продолжат борьбу с крысами

Также барьерную дератизацию проведут в Архиерейской роще на 46 га, в лесопарке «Армячий лог» на 16 га, на лыжероллерной трасса в микрорайоне Новый на 21 га, по периметру микрорайона Новый на 30 га, по периметру Новой жизни на 21 га, по периметру Зари-2 на 35 га, от кладбища «Ячнево» вдоль лесополосы и пустырю до выхода на улицу Студенческую на 27 га, от перекрёстка Губкина — Ватутина до моста через Везёлку на 23 га.