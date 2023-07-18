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Уже неделю в Белгородском районе не могут найти 40-летнего мужчину

18 июля 2023, 04:52
Фото: Соцсети поискового отряда "ЛизаАлерт"
С 10 июля его местонахождение неизвестно. Информацию о пропавшем мужчине разместили в соцсетях поискового отряда «ЛизаАлерт».

Евгения Владимировича Русанова последний раз видели 10 июля, с тех пор его местонахождение неизвестно. Мужчина ростом 170 см, плотного телосложения, волосы тёмно-русые.

Одет белгородец в серо-зелёную куртку, красную футболку, серые спортивные штаны и чёрные кроссовки. На голове у мужчины была чёрная кепка, с собой он брал серую сумку через плечо.

Если вам что-то известно о местонахождении белгородца, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.

Отметим, что 11 июля нашли мёртвым пропавшего в конце мая первого директора ботанического сада БелГУ. Его тело обнаружили недалеко от дома.

Пропавшего в конце мая первого директора ботсада БелГУ нашли мёртвым
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#Александра Склярова#Лиза Алерт#Пропал#Пропал человек#Белгородская область
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