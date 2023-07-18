У хлебозавода Тебекиных появились новые совладельцы

Согласно данным аналитической системы «СПАРК», по 44,25% доли в уставном капитале ООО «Ваш хлеб» принадлежит Дмитрию и Михаилу Тебекиным. Ранее им принадлежало 50% доли в УК. С 10 июля по 2,65% доли теперь принадлежат Алексею Красовскому и Алине Тебекиной, ещё по 1,75% — Игорю Бочарникову и Наталье Трифоновой, по 1,33% — Татьяне Тебекиной и Ирине Кладовой.