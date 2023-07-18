У хлебозавода Тебекиных появились новые совладельцы

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Согласно данным аналитической системы «СПАРК», по 44,25% доли в уставном капитале ООО «Ваш хлеб» принадлежит Дмитрию и Михаилу Тебекиным. Ранее им принадлежало 50% доли в УК. С 10 июля по 2,65% доли теперь принадлежат Алексею Красовскому и Алине Тебекиной, ещё по 1,75% — Игорю Бочарникову и Наталье Трифоновой, по 1,33% — Татьяне Тебекиной и Ирине Кладовой.
Генеральным директором предприятия является Елена Кириллова. Компания была зарегистрирована в 2007 году. Предприятие занимается производством хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных.
В прошлом году выручка компании достигла 1,5 млрд рублей, а сумма чистой прибыли — 242 млн рублей.
Напомним, что 2 июня стало известно о задержании Владимира Тебекина. Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Позже стало известно о том, что Тебекин обжаловал свой арест.
Ранее Бел.Ру также выпустило серию материалов о группах и личностях, которые оказывают существенное влияние на жизнь региона. В рамках проекта журналист рассказала о том, как Владимир Тебекин построил бизнес-империю.