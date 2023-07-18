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У хлебозавода Тебекиных появились новые совладельцы

18 июля 2023, 13:11
Фото: 1MI
Изменения в структуре владельцев белгородской компании ООО «Ваш хлеб» произошли 10 июля.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК», по 44,25% доли в уставном капитале ООО «Ваш хлеб» принадлежит Дмитрию и Михаилу Тебекиным. Ранее им принадлежало 50% доли в УК. С 10 июля по 2,65% доли теперь принадлежат Алексею Красовскому и Алине Тебекиной, ещё по 1,75% — Игорю Бочарникову и Наталье Трифоновой, по 1,33% — Татьяне Тебекиной и Ирине Кладовой.

Генеральным директором предприятия является Елена Кириллова. Компания была зарегистрирована в 2007 году. Предприятие занимается производством хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных.

В прошлом году выручка компании достигла 1,5 млрд рублей, а сумма чистой прибыли — 242 млн рублей.

Напомним, что 2 июня стало известно о задержании Владимира Тебекина. Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Позже стало известно о том, что Тебекин обжаловал свой арест.

Ранее Бел.Ру также выпустило серию материалов о группах и личностях, которые оказывают существенное влияние на жизнь региона. В рамках проекта журналист рассказала о том, как Владимир Тебекин построил бизнес-империю.

Владельцы Белгородской области. Авторитет и почёт Владимира Тебекина («Айсберг»)
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#Алина Харина#Владимир тебекин#Тебекин#Совладельцы#ООО «Ваш хлеб»#Компания#Экономика#Эксклюзив#Белгородская область#Белгородский бизнес
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